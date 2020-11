Vignolo se conmovió con Wanchope y reveló un drama personal: "Yo no podía tener hijos"

Ayer, Boca vivió una jornada muy difícil debido al partido que tuvo que afrontar horas después de la muerte de Diego Armando Maradona.

El xeneize ganó 2 a 0 ante un Newell's que no dio muchas respuestas, imaginamos, también golpeado por el fallecimiento del 10.

Al finalizar el encuentro, Ramón Ábila realizó un conmovedor testimonio contando que su hermano se quitó la vida en la pandemia.

El delantero cordobés logró emocionar a Sebastián Vignolo, quien realizó una editorial en su programa, ESPN F90.

En la misma, el Pollo hizo una autocrítica al trato que le dan los medios a este tipo de sucesos y se animó a revelar una situación personal que le tocó atravesar años atrás.

#ESPNF90 �� | SON PERSONAS@pollovignolo analizó el rol del periodismo deportivo a la hora de analizar a los futbolistas. Tras lo que contó Wanchope y con un paralelismo personal, dio una gran explicación. pic.twitter.com/A39SyBpT0i — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 30, 2020

"Wanchope ha entrado a la cancha por esta carga. O se ha lesionado, entonces desde este lugar donde hablamos de fútbol, charlamos, opinamos... yo cuando lo escuchaba pensaba, ¿cómo carajo hacés? [...] Por ahí nosotros venimos, a ver... yo no podía tener hijos y me quería cagar a trompadas con la primera persona que veía en la esquina. No podía jugar al fútbol, me tenía que ir a los dos minutos. No podía tener pibes, estaba desencajado", confesó. ¡Los queremos fuerte!

