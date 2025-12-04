¿Por qué no está la Selección de Italia en el sorteo del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre, en el John F. Kennedy Center de la ciudad de Washington D.C., la FIFA estará realizando el sorteo con el que confeccionará los 12 grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, fijada para su comienzo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (la Final está pautada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey).

En tal evento, la organización contará con 48 bolillas, cada una de ellas en representación de los 42 clasificados y de los 6 cupos que todavía restan definirse. Estarán divididas en cuatro bombos, el primero integrado únicamente por los tres anfitriones y por los 9 mejor ubicados en el Ranking FIFA (España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania).

Pero entre los nombres de los países que estarán desfilando en la ceremonia habrá uno que brillará por su ausencia. Será el de Italia, que si bien aún tiene chances de clasificar, durante el sorteo estará identificado como el posible dueño de la bolilla ”European Play Off A”. ¿Por qué motivo? Porque esa será una de las llaves que definirá uno de los 4 cupos que la UEFA mantiene vacante.

Resulta que el combinado comandado por Gennaro Gattuso (tomó las riendas en lugar de Luciano Spalletti después de la segunda fecha) quedó segundo en el Grupo I por detrás de Noruega, con quien perdió 3 a 0 en condición de visitante y 4 a 1 como local en el mítico estadio Giuseppe Meazza del barrio de San Siro (la zona también fue compuesta por Israel, Moldavia y Estonia).

Al quedar como escolta con 18 unidades (a 6 del combinado encabezado por Erling Haaland), apenas le alcanzó para ser partícipe del Repechaje de Europa que se llevará adelante en el mes de marzo. Allí, primero, deberá verse las caras con Irlanda del Norte. Si pierde, se queda afuera. Si gana, disputará la Final con el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

Italia no es protagonista en la Copa del Mundo desde que fue campeón en 2006

Luego de su consagración en Alemania 2006 (venció a Francia en los penales), Italia no volvió a ser protagonista de la Copa Mundial. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó afuera en Fase de Grupos. En tanto que a Rusia 2018 y a Qatar 2022 ni siquiera clasificó. Con lo cual, si no vence a Irlanda de Norte o cae en la instancia siguiente con Gales o Bosnia, consumará su tercera ausencia consecutiva en el torneo.

Italia puede ser el condimento clave para dar lugar al Grupo de la Muerte en el Mundial 2026

En el plano de las especulaciones, Italia, de ganar su plaza para la Copa Mundial, puede brindar lo que en cada certamen se denomina como Grupo de la Muerte. Al ser 16 los combinados clasificados de la UEFA, habrá 4 zonas con 2 europeos. Es decir, tranquilamente, por como están distribuidos en los bombos, se podría dar, por ejemplo, un grupo con Argentina, Marruecos, Noruega e Italia, entre otras combinaciones posibles.

