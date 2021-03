Waldir le respondió a Chiquito: "Tiene que hablar de mí para aparecer en la prensa"

Juan Chiquito Flores había contado un encuentro que tuvo con el exdelantero Waldir Sáenz, a quien encaró y según sus declaraciones, cacheteó, luego que el exdelantero de Alianza Lima lo calficara de "muerto de hambre".

El goleador histórico de Alianza Lima respondió en entrevista a El Bocón: "Él (Juan Flores) tiene que hablar de mi para estar en los medios periodísticos. ¿Qué historia tiene en el fútbol? No tiene títulos, tampoco emigró y en la selección, lo sacaron. ¿Entonces? No me asombra, pues en cada entrevista habla de Waldir".

"Parece esas vedettes que hablan de alguien para colgarse de la fama. ¡Que cuente la verdad! Yo no le dije muerto de hambre. Le dije que mientras yo este en Alianza, nunca vendría a jugar. ‘Chiquito’ Flores es un bebé recién nacido”.

Waldir también recordó que cuando estuvo en Universitario el arquero fue Ibañez: "Cuando es aniversario de la “U” no sale ni su foto. La “U” logró el tricampeonato con Óscar Ibáñez en el arco, él estuvo en tribuna. Yo no hablaré más de un ‘NN’".

