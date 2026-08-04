Falcao eligió al jugador que más se parece a él en 2026: confesó que el Tigre es su ídolo

No duda que es con el que comparte más similitudes. Falcao lo lleno de elogios y este, además, tiene al Tigre de Santa Marta como ídolo.

En charla con Ezzequiel, Radamel Falcao se sumó al icónico ping pong del periodista argentino. En medio de sus reflexiones, apareció la pregunta sobre qué 9 de la actualidad le recuerda más al Tigre en sus mejores tiempos. Aparece ahí un delantero de la Albiceleste y que siempre confesó que el de Santa Marta es su ídolo en todos los sentidos.

“¿Un jugador que tenga cosas mías? Lautaro Martínez”, palabras de Falcao con Ezzequiel. Señaló al delantero de la Selección Argentina y del Inter de Milán como ese 9 con el que cree que más comparte características en pleno 2026. Las similitudes entre ambos no son tan gratuitas como parecen.

Y es que Lautaro Martínez nunca ha tenido problemas en confesar que Falcao es uno de sus grandes referentes. Desde que empezó en River, el Toro de Bahía Blanca copiaba sus movimientos y formas de moverse en el área. Sus reflexiones antes de pasar de Racing Club a Europa, el mejor ejemplo para entender la idolatría que el capitán del Inter de Milán tiene por el ex Millonarios de Colombia.

“El fútbol siempre estuvo ahí, desde mis orígenes. Y mi ídolo era Falcao, un delantero que me inspiró con su forma de vivir y de jugar… Falcao para mí siempre fue mi espejo, fue un jugador que me gustó y que veía siempre, de chico. No soy muy amante de ver partidos por televisión, pero cuando jugaba Falcao en River, lo miraba. Acá mi familia es muy futbolera, miraba poco, pero cuando jugaba él, seguía todo porque es un gran jugador“, palabras del actual goleador del fútbol italiano sobre quien ahora confiesa que le ve muchas similitudes con su juego.

Lautaro Martínez, el 9 que más le recuerda a si mismo a Falcao: GETTY

Durante la charla con Ezzequiel, Falcao respondió a todo tipo de preguntas. Puso a Diego Pablo Simeone como el DT que más le marcó en su carrera, definió su juego como corazón y no dudó en poner su imagen en el equipo del año del 2012 como el momento cúlmine de su carrera. Radamel no duda y bendice el momento de forma del ícono nerazzurri.

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Falcao, vital en la carrera de Mbappé

El Tigre puso al delantero del Real Madrid como el mejor 9 de la actualidad. Lo conoce mejor que muchos gracias a sus años juntos por la ciudad de Mónaco y, si bien dejó en claro que no es un ariete de área como los de otros tiempos, entiende que nadie iguala sus prestaciones dentro del último cuarto de la cancha. Mbappé, otro que ha confesado que el Tigre le marcó en todos los sentidos.

“Era una estrella, pero tenía ganas de transmitir. Fue como un maestro para mí. Es alguien que siempre quiere marcar, pero me dejó espacio para expresarme… Es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionado y quería ir a 2.000 kilómetros por hora“, confesiones de Kylian sobre el actual goleador histórico de la Selección Colombia. Falcao, un ejemplo y espejo para los mejores goleadores del planeta.

Datos claves

Radamel Falcao afirmó que Lautaro Martínez es el delantero con más similitudes a él.

afirmó que Lautaro Martínez es el delantero con más similitudes a él. Lautaro Martínez reconoció previamente que Radamel Falcao siempre fue su gran ídolo.

reconoció previamente que Radamel Falcao siempre fue su gran ídolo. Radamel Falcao eligió a Kylian Mbappé como el mejor delantero de la actualidad.