El Mundial 2026 no será el más caro de la historia, costará 16 veces menos que Qatar 2022

Los costes de organizar la primera Copa del Mundo con 48 naciones, ni mucho menos cerca de que pasó en Qatar 2022.

Dentro de solo seis días arranca una nueva edición de la Copa del Mundo. Lo hará en un contexto inédito en cuanto a participantes y cantidad de grupos se refiere. Todo ello con una inversión millonaria por parte de la FIFA y los tres gobiernos implicados que ni mucho menos roza lo que ocurriese cuatro años atrás. Qatar 2022 sigue siendo, y por todo lo alto, el Mundial más caro de todos los tiempos.

Los gastos que pueden encontrarse de manera sencilla hablan de un Mundial del año 2026 que costará cerca de 13.900 millones de dólares. Una cantidad absolutamente tremenda y que solamente superaba, hasta el año 2022, la Copa del Mundo disputada en Brasil 2014. En aquella edición por Sudamérica se invirtieron cerca de 15.000 millones de dólares. Qatar 2022 fue dieciséis veces más caro.

Fuentes como beIN Sports (medio qatarí), afirman que la inversión del Gobierno local para albergar dicha edición de la Copa del Mundo superó los 200.000 millones de dólares. Hablamos de una cantidad de dinero que se puso en estadios absolutamente nuevos, en vías de transporte que no existían y en sistemas de transporte que para un país lleno de petróleo ni mucho menos fue un problema en cuanto a desembolso se refiere. Por Norteamérica 2026 la cosa ha salido mucho más barata.

En esta ecuación, los datos de beIN Sports hablan de un Mundial 2026 donde la FIFA ha invertido 3.756 millones de dólares. Todo esto en cuanto al presupuesto operativo del certamen y que fue de la mano con los 10.100 millones de dólares que los gobiernos centrales de Estados Unidos, México y Canadá, junto a las sedes, han puesto igualmente. Transporte, alojamientos, requisitos de la FIFA en los estadios y fan zones completan todo el organigrama de gastos que tiene el certamen.

Qatar 2022 seguirá siendo el Mundial más caro de todos los tiempos: GETTY

Mientras Qatar 2022 costó 200.000 millones de dólares, el Mundial 2026 no superará los 13.900 millones de dólares. Hablamos de dos cifras impresionantes y que ya son miradas de reojo por la candidatura conjunta del año 2030. Recordemos que gracias a los costes operativos, ciudades como Bilbao, Valencia, San Sebastián o La Coruña analizan si finalmente querrán hacer o no parte de la gran fiesta del centenario.

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