Lionel Messi y Kylian Mbappé lucharán por 4 récords en el Mundial 2026

Kylian Mbappé y Lionel Messi serán seguramente dos de las principales figuras que veremos buscar el título dentro de algunas jornadas. El argentino y el francés iniciarán pronto una Copa del Mundo del año 2026 con cuatro marcas individuales que pasarán por sus pies. Hay marcas de todo tipo que dichos excompañeros en el París Saint-Germain tienen al alcance de su mano.

En primer lugar aparece la posibilidad de llegar a tres finales de la Copa del Mundo. Un hecho que solamente tiene en sus manos hasta la fecha Cafú. Ocurrió entre el verano de 1994 y el de 2002 con un Brasil absolutamente histórico. Kylian Mbappé ya ha llegado al último partido de las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. Messi ya lo hizo en Brasil 2014 y cuatro años atrás.

El siguiente reto pasa por convertirse en el máximo anotador en la historia del torneo. Miroslav Klose mira a todos desde arriba con un total de dieciséis gritos sagrados tras superar a Ronaldo Nazario. Messi llegará a Norteamérica 2026 con un total de 13 goles. Kylian Mbappé ya tiene 12 y diez años menos en cuanto a edad se refiere del argentino. El aumento en la cantidad de partidos ilusiona a muchos con un cambio en dicha estadística.

Mbappé y Messi también van por el récord de partidos ganados. La Pulga tiene dieciséis y solo una le separa de las diecisiete de Klose. Kylian llega al torneo con once y, en una edición de la Copa del Mundo con hasta ocho partidos para los finalistas, también tendrá posibilidades de luchar por dicho reconocimiento. La lógica hace pensar que el argentino impregnará su nombre a corto plazo en dicho récord.

Klose, dueño de dos récords que buscarán Messi y Mbappé: GETTY

En caso de una final Francia vs. Argentina también podría haber cambios. Mbappé es hasta la fecha el máximo anotador en la historia de las definiciones de la Copa del Mundo con cuatro goles. Messi tiene dos tras lo vivido en Qatar 2022. El argentino tendría que repetir lo realizado frente a Francia cuatro años atrás para igualar a su excompañero en el PSG. La última edición donde Leo y Kylian coincidirán queda llena de marcas que se batirán entre sus nombres.

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