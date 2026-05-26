Flamengo no lo quiere por tantas fiestas, va al Mundial con Colombia, y este sería el destino Carrascal

La Selección Colombia lo llevará al Mundial 2026, pero Carrascal dejaría Flamengo y revelan que su destino estaría en Europa.

Jorge Carrascal es ahora mismo el nombre más polémico en Brasil y en Flamengo. El colombiano es protagonista de diferentes noticias que lo ponen fuera del ‘Mengao’. El jugador es muy “apurado” por la hinchada que no lo quiere ver más y ya revelaron detalles de su futuro.

El pasado fin de semana se hizo viral en redes sociales cómo los hinchas de Flamengo lo fueron a buscar para “reclamarle” por su partido ante Palmeiras, donde fue expulsado al minuto 21. Los aficionados se encontraron en la casa del jugador una fiesta.

Ante esta gran indignación y molestia de los aficionados, desde Globo Esporte revelaron que el ‘Mengao’ ya no quiere al colombiano y buscaría su venta por los problemas extradeportivos. El futuro, adelantan desde Brasil, pasaría por el fútbol ruso.

Flamengo gastó más de 12 millones en fichar a Carrascal y ahora solo lo quieren fuera de la plantilla por estos grandes problemas. No es la primera vez que se lo relaciona con grandes fiestas y polémicas en Brasil. En el club ya ven al caso del jugador como “insostenible”.

La barrabrava de FLAMENGO fue a la puerta del edificio de Jorge Carrascal para pedirle explicaciones luego del 0-3 vs Palmeiras.



Al llegar se encontraron con que estaría haciendo UNA FIESTA por su cumpleaños 29, luego de medianoche.



Insólito. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/uyWQQpFp9Z — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2026

Por otro lado, no todo es malo para Carrascal. El volante estará en la Copa del Mundo con la Selección Colombia. Pese a todas estas grandes polémicas, Néstor Lorenzo decidió convocarlo y llevarlo a la siguiente edición del Mundial en medio de las críticas.

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Los números de Jorge Carrascal en esta temporada

Con la camiseta de Flamengo, Carrascal ha jugado un total de 31 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias, en poco más de 1.800 minutos. También ha sido expulsado ya en 3 ocasiones y eso es lo que más enoja a los aficionados brasileños.

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