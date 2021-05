VER EN USA | The Strongest vs. Barcelona SC EN VIVO: Cuotas pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa Libertadores 2021

Barcelona SC vs. The Strongest EN VIVO ONLINE se verán las caras en el partido de la jornada 4 del grupo C de la Copa Libertadores 2021 desde el Estadio Hernando Siles. El encuentro será pasado en directo por beIN SPORTS y Fanatiz en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Barcelona SC lidera el grupo C pero debe llevarse sí o sí la victoria para mantener su liderazgo y distanciarse del Boca Juniors, con el cual se diferencia por 3 puntos. Ya con estos últimos encuentros, se estaría pasan a la siguiente fase del torneo.

The Strongest, por su parte, busca llevarse los tres puntos para animar a sus fanáticos dado que en hasta ahora no ganó ningún encuentro. Lleva tres derrotas seguidas, siendo dos de ellas a manos de Barcelona con una goleada de cuatro goles a cero.

Cuándo y a qué hora juega Barcelona SC vs. The Strongest EN VIVO en USA

Barcelona SC vs. The Strongest EN VIVO estará cara a cara este 11 de mayo a las 15:15 hs (PT) / 18:15 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Hernando Siles.

Día: 11 de mayo

Lugar: Estadio Hernando Siles

Horario por país Barcelona SC vs. The Strongest

Estados Unidos: 15:15 hs (PT) / 18:15 hs (ET)

México: 5:15 p.m.

Perú: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Bolivia: 6:15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m.

Paraguay: 6:15 p.m.

Chile: 6:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Uruguay: 7:15 p.m.

Brasil: 7:15 p.m.

España: 0:15 a.m. (miércoles 12 de mayo)

Dónde ver Barcelona SC vs. The Strongest en EE.UU.

The Strongest vs. Barcelona SC será transmitido EN VIVO para Estados Unidos vía Fanatiz mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir desde Bolavip.

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App, Fox Sports Web

Chile: Fox Sports

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

The Strongest vs. Barcelona SC pronósticos en USA:

The Strongest es el equipo con mayor probabilidad de ganar este encuentro según las casas de apuestas. Por su parte, Barcelona SC presenta un +210 de cuota, teniendo mayor probabilidad de empatar (+250) que llevarse el triunfo.

Resultados Cuota Barcelona SC +210 Empate +250 The Strongest +120

*Cuotas cortesía de Caliente

