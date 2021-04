VER EN USA The Strongest vs. Boca Juniors EN VIVO: Aquí todo sobre los pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa Libertadores 2021

The Strongest vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE se medirán este 21 de abril por el partido de primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2021 desde Estadio Hernando Siles de La Paz, a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. El partido será transmitido vía beIN SPORTS y Fanatiz en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

La Paz tendrá en sus canchas uno de los partidos de la primera semana de la Copa Libertadores y su rival será uno de los más aclamados y poderosos equipos latinos: Boca Juniors, quien esta llegando a la cancha con varias bajas: Carlos Tevez (lesión), Esteban Andrada (aislado por contacto estrecho), Mauro Zárate (lesión muscular), Edwin Cardona (contagiado por COVID-19), Marcos Rojo (contagiado por COVID-19), Jorman Campuzano (contagiado por COVID-19), Carlos Zambrano (contagiado por COVID-19) y Frank Fabra (suspendido).

The Strongest empieza su camino en la Copa Libertadores 2021 con el grupo C junto a Santos, Barcelona y Boca Juniors. Si bien puede considerarse como un equipo débil, su ventaja radica en los partidos que se llevarán a cabo en los estadios que se hallan en una gran altura sobre el nivel del mar.

Cuándo y a qué hora juega The Strongest vs. Boca Juniors EN VIVO en USA

The Strongest vs. Boca Juniors EN VIVO se dará este 21 de abril a las 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Hernando Siles, La Paz-Bolivia.

Día: 21 de abril

Lugar: Estadio Olímpico Hernando Siles

Horario por país The Strongest vs. Boca Juniors

Estados Unidos: 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET)

México: 17:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Bolivia: 18.00 horas

Brasil: 19.00 horas

Chile: 18.00 horas

Colombia: 17.00 horas

Ecuador: 17.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Perú: 17.00 horas

Uruguay: 19.00 horas

Venezuela: 18.00 horas

Dónde ver The Strongest vs. Boca Juniors en EE.UU.

El partido será transmitido EN VIVO para Estados Unidos vía Fanatiz mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir desde Bolavip.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Argentina: ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: ESPN2 Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN2 Colombia

Israel: Sport 4

Paraguay: ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur

España: Movistar+, DAZN, DAZN 2

The Strongest vs. Boca Juniors pronósticos en USA:

Aún las casas de apuestas no han publicado las cuotas para este encuentro. Bolavip te mantendrá informado sobre cómo estas las apuestas. Sin embargo, ten en cuenta que Boca Juniors estará llegando al encuentro con varias bajas y en una cancha muy complicada, mientras que su rival estará en su territorio y con todo sus jugadores.

Resultados Cuota Boca Juniors ---- Empate ---- The Stronger ----

*Cuotas en espera de su publicación.

