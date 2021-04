Santos FC vs. Barcelona SC EN VIVO: Conoce los pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa Libertadores 2021 en USA

Santos FC vs. Barcelona SC EN VIVO ONLINE se verán cara a cara este 20 de abril por partido de la primera jornada del grupo C de la Copa Libertadores 2021 a las 18:00 hs (ET) en Estados Unidos y 17:00 hs en México. El partido será transmitido vía beIN SPORTS y Fanatiz en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

¡Empieza el la Copa Libertadores con exitantes encuentros! Tenemos en esta primera temporada el regreso de Santos FC, quien es el subcampeón del 2020 y tuvo que certificar su pase a las zonas tras vencer en las fases previas a Deportivo Lara y San Lorenzo, y ahora esta enfocado en llevarse la copa a casa.

Barcelona SC trae a la cancha a elementos jovénes como Marcos Leonardo, Gabriel Pirani, Angelo Gabriel, Yeferson Soteldo, Marinho y Kaio Jorge para fortalecer su fuerza de ataque y en quienes ponen todas sus esperanzas para pasar a las siguientes fases. Este encuentro será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte, auxiliado por sus colegas Richard Trinidad y Martín Soppi.

Cuándo y a qué hora juega Santos FC vs. Barcelona SC EN VIVO en USA

Santos FC vs. Barcelona SC EN VIVO se dará este 20 de abril a las 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Vila Belmiro, Sao Paulo.

Día: 20 de abril

Lugar: Estadio Vila Belmiro

Horario por país Santos FC vs. Barcelona SC

Estados Unidos: 15:00 hs (PT) / 18:00 hs (ET)

México: 17:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Dónde ver Santos FC vs. Barcelona SC en EE.UU.

El partido será transmitido EN VIVO para Estados Unidos vía Fanatiz mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir todas las incidencias desde Bolavip.

Estados Unidos | beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Argentina | ESPN Sur

Bolivia | ESPN Sur

Chile | ESPN Sur

Colombia | ESPN2 Colombia, ESPN Sur

Croacia | Arena Sport 2

Ecuador | ESPN Sur

Paraguay | ESPN Sur

Perú | ESPN Sur

Portugal | Sport TV1, Sport TV LIVE

Uruguay | ESPN Sur

Venezuela | ESPN Sur

Santos FC vs. Barcelona SC pronósticos en USA:

Santos FC es el favorito por la web de apuestas Caliente para ser quien se lleva el triunfo a casa en esta primera jornada de la Copa Libertadores 2021, las cuotas a favor se hayan con una notable diferencia con respeto a lo estimado para Barcelona SC. Sin embargo, las apuestas para el empate calculan que es la opción más factible.

Resultados Cuota Santos FC -175 Empate +295 Barcelona SC +500

*Cuotas cortesía de Caliente.

Lee También