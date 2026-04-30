En medio de la crisis: Barcelona SC presentaría una nueva camiseta por sus 101 años y este sería el diseño

Barcelona SC viene de una crisis de resultados total en la Copa Libertadores y también en LigaPro. Sin embargo, este viernes, 1 de mayo de 2026, el club estará cumpliendo 101 años de fundación. Por lo cual, se lanzará una camiseta en homenaje a esta fiesta.

Como es habitual, Barcelona SC viene lanzando camisetas por los aniversarios del club. Ahora en redes sociales se ha filtrado el que sería el diseño de los 101 años en la camiseta.

La camiseta centenaria de Barcelona SC tuvo varios detalles de toda la rica historia del club, no obstante, para este nuevo cumpleaños el club optaría por un diseño más apegado a la actualidad. Este es un cumpleaños que marca el inicio de una nueva era para el plantel.

Barcelona SC viene muy mal en Copa Libertadores, puesto que, hace poco perdió contra Universidad Católica y se hundió en el último lugar de la tabla de posiciones. Además, en LigaPro volvió a empatar y eso hizo que se le alejen los punteros.

Este podría ser uno de los diseños de la camiseta de los 101 años de Barcelona SC. (@TermoEcu2021)

Barcelona SC comenzó esta “tradición” de lanzar una nueva camiseta por los 100 años en 2016, desde entonces vienen siendo una constante este tipo de lanzamientos. El ‘Ídolo’ usará esta camiseta a lo largo de todo el mes de mayo en LigaPro y Copa Libertadores.

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¿Cuánto costaría la camiseta de los 101 años de Barcelona SC?

Al igual que la de años anteriores, la camiseta de los 101 años de Barcelona SC costaría 74.99 dólares. En este año no se espera que hayan 3 como en 2025, sino solo 1 como en los años anteriores. En 2025 fue especial por el año de centenario del club.

¿Cuál es la camiseta más cara de Ecuador?

Actualmente la camiseta más cara de los equipos del fútbol ecuatoriano es la de Emelec, que cuesta 99.99 dólares. Le siguen la camiseta de Barcelona SC y la de Liga de Quito, ambas con un precio de 74.99 dólares.

En síntesis:

Barcelona SC cumplirá 101 años de fundación este viernes 1 de mayo de 2026.

cumplirá de fundación este viernes de 2026. La nueva camiseta conmemorativa tendrá un precio oficial de 74.99 dólares en el mercado.

tendrá un precio oficial de en el mercado. El diseño filtrado para el aniversario mezcla los colores amarillo y negro con cuello polo.