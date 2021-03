Vélez vs. Boca Juniors EN VIVO: Conoce pronósticos, cuándo y dónde ver partido hoy de la Liga Profesional

Vélez vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE | Mañana, domingo 7 de marzo, se llevará a cabo un apasionante partido del fútbol argentino a las 19.30 hs (hora ET de USA) vía TyC Sports y Fanatiz. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

En la lista de convocados de Boca Juniors se tiene registrado a Carlos Tevez, capitán e ídolo del Boca, sin embargo no se sabe si será titular o estará en la banca dado que no entrenó debido al fallecimiento de su padre. El DT no quiere arriesgarse antes del superclásico del domingo 14 de marzo.

A qué hora juegan Vélez vs. Boca Juniors

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield EN VIVO se verán cara a cara este domingo 7 de marzo a las 19:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio José Amalfitani.

Día: 7 de marzo

Hora: 19:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT)

Lugar: Estadio José Amalfitani.

�� Lista de concentrados para visitar a @Velez este domingo a las 21:30 por la #CopaDeLaLiga.#VamosBoca �� pic.twitter.com/GqUMpCnbIu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 6, 2021

Cuándo ver Vélez vs. Boca Juniors EN VIVO en otros países

Estados Unidos: 4:30 p.m. PT / 7:30 p.m. ET

México: 6:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Dónde ver Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield en vivo en USA

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del fútbol argentino: Boca Juniors vs. Vélez Sarsfields en directo a través de la señal de: Fanatiz y TyC Sports. Si por el contrario fuera de EE.UU., puedes seguir la transmisión por TNT, ESPN y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo desde cualquier parte del mundo.

Dónde ver Vélez vs. Boca Juniors ONLINE y GRATIS

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

México: TNT Sports

Perú: ESPN 2

Colombia: TNT Sports

Ecuador: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Argentina: TNT Sports

Chile: TNT Sports

Paraguay: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Brasil: TNT Sports

España: TNT Sports

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield probables alineaciones:

Boca Juniors: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Carlos Tevez, Mauro Zárate.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Emiliano Amor, Luis Abram, Francisco Ortega; Pablo Galdames, Federico Mancuello; Luca Orellano, Thiago Almada, Lucas Janson; Juan Lucero.

�� Mauricio Pellegrino confirmó 23 jugadores para recibir a @BocaJrsOficial este domingo por la cuarta fecha de #CopaDeLaLiga.#JuegaVélez pic.twitter.com/kJwxCmjUbd — Vélez Sarsfield (@Velez) March 6, 2021

Vélez vs. Boca Juniors pronósticos:

Aún no se registra información de las casas de apuestas para este encuentro del fútbol argentino. Apenas se registre las cifras de las cuotas por cada equipo o el empate, Bolavip estará informando con prontitud.

