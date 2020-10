Martínez Quarta tras su debut oficial en la Selección Argentina: "No estuvimos finos"

A días de oficializar su llegada a la Fiorentina y su salida de River, Lucas Martínez Quarta ni pudo viajar a Italia porque fue citado por la Selección Argentina.

Este jueves, el defensor central tuvo su debut oficial en la Albiceleste: fue titular en la victoria por 1-0 ante Ecuador en la Bombonera.

El día después, Martínez Quarta fue entrevistado por el sitio oficial de la Selección Argentina y respondió sobre el partido que ganaron por el penal de Lionel Messi.

✔ Figura en River

✔ Vendido a la Fiorentina por 12 millones de euros

✔ Debut oficial como titular con la Selección Argentina



"Es importante arrancar las Eliminatorias ganando. Fue un partido muy difícil. Más allá de no poder encontrar nuestro juego, por momentos intentamos y gracias a eso llegó el gol. Hay que seguir puliendo detalles para estar acá. No estuvimos finos. Hacía un año que no nos veíamos y eso es fundamental", aseguró.

Además, agregó: "A medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir sintiendo mejor. Las ganas del grupo fueron fundamentales para poder sacar el partido adelante. Pienso que se vio la actitud del equipo y eso es un punto a destacar".

Por último, respondió sobre el partido del próximo martes contra Bolivia: "Va a ser un partido duro, ellos se hacen fuertes allá. Trataremos de hacer un partido inteligente, para poder llevarnos los tres puntos".

