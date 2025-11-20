“Tenían todos los papeles”: así evitó Pékerman que Messi jugase para la Selección de España

Los 196 partidos y 115 goles de Lionel Messi se deben, en gran manera, a la figura de José Néstor Pékerman. Fue quien junto a Hugo Tocalli evitaron que en unos meses Argentina tenga que ver a La Pulga con la camiseta de España en la Finalissima. En charla con Summit Ole, dejó en claro como se evitó su marcha a La Roja. Todo terminó con un amistoso ante Paraguay en La Paternal.

“En España, nosotros teníamos antecedentes sobre Leo Messi, de un torneo Sub 17 de Finlandia que había jugado con España. La gente del cuerpo técnico español nos decía que si hubiéramos tenido a ese ‘chaval’, lo hubiéramos ganado…A Tocalli le dije que estaba impactado, que era el jugador del futuro. No me podía equivocar, era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición. Pero como ya estaban los papeles para que jugara el Mundial Sub 20 para España, lo que lo hubiera bloqueado, nos tuvimos que apurar“, comentaba el primer DT de la Albiceleste que tuvo Messi. Así se puso en marcha el operativo.

Pékerman no duda que se trató de un escenario sin apenas precedentes: “Tocalli me decía que tenía el equipo armado…Que cómo me decís que hay un chico ahora. Le dije que no quería que jugara si no era necesario, sólo que jugara un amistoso, que firmara la planilla y enviarla a la FIFA. Y listo, España nunca más. Hablé con el presidente, le conté, dije que tenía ganas de venir, había que enviarle la convocatoria a Barcelona”.

“Estábamos bajo la norma de FIFA que si un jugador jugaba para una juvenil, no podía jugar para otra selección. Estaban los papeles para que Messi, que tenía 18, fuera al Mundial Sub 20 con España. Entonces arrancó el operativo”, finalizaba el entrenador que meses más tarde, se llevaba una joya de 18 años a la edición del Mundial de Alemania 2006. Para muchos, sin sus charlas con Tocalli, Leo jugaría hoy para los ibéricos.

Pékerman, vital para evitar que Messi jugase en España desde Alemania 2006: GETTY

Coincidencias del destino o no, fue justamente bajo el ciclo de Pékerman que Messi conocería a quien es su entrenador en estas fechas. Desde aquella concentración en Alemania arrancaría su relación con Lionel Scaloni y el inicio de un camino donde juntos empezarían a triunfar desde la Copa América del 2021.

En síntesis

José Néstor Pékerman y Hugo Tocalli evitaron que Lionel Messi jugara para España en el Mundial Sub 20.

y evitaron que jugara para en el Mundial Sub 20. Pékerman ordenó que Messi jugara un amistoso con Argentina para que “firmara la planilla y enviarla a la FIFA ” y así España “nunca más” pudiera convocarlo.

ordenó que jugara un con Argentina para que “firmara la planilla y enviarla a la ” y así “nunca más” pudiera convocarlo. La urgencia para convocar a Messi (quien tenía 18 años) era porque ya estaban los papeles para que jugara el Mundial Sub 20 con España, lo que lo hubiera bloqueado para Argentina.

