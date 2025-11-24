La emoción de Javier Mascherano en Inter Miami por el fallecimiento de Omar Souto

Durante la jornada de domingo 23 de noviembre la AFA comunicó mediante sus cuentas de redes sociales el fallecimiento de Omar Souto, de 73 años, quien cumplió diferentes funciones en la Asociación del Fútbol Argentino desde hacía más de 30 años y que hace un tiempo se desarrollaba en la tarea de gerente de la Selección Argentina.

Al respecto, el que hizo mención fue Javier Mascherano, en la conferencia de prensa posterior a la victoria 4 a 0 del Inter Miami sobre Cincinnati por la Semifinal de los Play Off de la Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

”Quiero dedicarle esta victoria a Juan Cruz Souto, que es nuestro utilero. Es un amigo que conozco hace más de 15 años. Lamentablemente, ha fallecido su padre, Omar, que fue la persona que, básicamente, me hizo conocer la Selección Argentina”, declaró el Jefecito, a quien se lo notó compungido por la delicada noticia.

Además, extendió su agradecimiento a Souto, que fue quien le brindó la oportunidad de comandar los combinados juveniles de Argentina: ”Él era secretario de selecciones, me dio la oportunidad junto al presidente de la AFA de ser entrenador. Así que más allá de la victoria y de la alegría que tenemos hoy, queremos compartirlo con Juan Cruz y toda su familia”.

El posteo que Rodrigo De Paul le dedicó a Omar Souto.

El mensaje de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul también se hizo su tiempo para dedicarle unas palabras a Omar Souto en medio del contexto de su partido con el Inter Miami vs. Cincinnati, en su caso, mediante su cuenta de Instagram: ”Viejito hoy nos toca despedirte, pero tu legado quedará para siempre! Vamos a extrañar tus anécdotas, tus abrazos cada vez que nos tocaba llegar al predio y tantas cosas más”.

El comunicado de la AFA sobre el fallecimiento de Omar Souto

“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste”, reportó la AFA a través de sus cuentas en diferentes plataformas de redes sociales.