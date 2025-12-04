Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito va por un titular de U. Católica para el 2026 ¿no juega la final de Copa Ecuador?

Liga de Quito sondea refuerzos y entre sus opciones está un titular y figura de U. Católica, club que enfrentarán en la final de Copa Ecuador.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito va por un titular de U. Católica para el 2026 Foto: Getty
Liga de Quito va por un titular de U. Católica para el 2026 Foto: Getty

Liga de Quito sigue sumando nombres como posibles refuerzos para el 2026 y entre sus nuevos candidatos está una figura de U. Católica, justamente rival de la U en la final de Copa Ecuador.

Azarías Londoño, delantero panameño, es uno de los nombres considerado por Tiago Nunes para reforzar la ofensiva del club. El jugador este año también llegó a su selección nacional.

Londoño lleva 13 goles y 10 asistencias en 44 partidos jugados este año entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana. Con su selección también tiene cinco partidos, pero sin goles.

Su cotización ronda el millón de dólares, además tiene sondeos del fútbol de Colombia y Perú. Londoño está cedido desde su país a U. Católica y en diciembre tendrán que renegociar.

Octavio Rivero es el otro delantero de LigaPro que Liga de Quito quiere como alternativa, aunque Barcelona pide casi 3 millones por el goleador uruguayo con prioridad de venta al exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
Los cuatro nuevo jugadores que tendrá Liga de Quito para el 2026

ver también

Los cuatro nuevo jugadores que tendrá Liga de Quito para el 2026

Azarias Londoño – U. Católica. Foto: U. Catolica.

Azarias Londoño – U. Católica. Foto: U. Catolica.

En resumen

  • Azarías Londoño, delantero panameño de U. Católica, es candidato a reforzar a Liga de Quito.
  • Londoño suma 13 goles y 10 asistencias en 44 partidos jugados este año.
  • El panameño tiene una cotización que rondea el millón de dólares y es sondeado desde Colombia y Perú.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Christian Cueva se fue de Emelec, pero su futuro podría estar en Ecuador
Fútbol de Ecuador

Christian Cueva se fue de Emelec, pero su futuro podría estar en Ecuador

Newcastle y PSG van por el fichaje de la "nueva joya" de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Newcastle y PSG van por el fichaje de la "nueva joya" de Ecuador

Los cuatro nuevo jugadores que tendrá Liga de Quito para el 2026
Fútbol de Ecuador

Los cuatro nuevo jugadores que tendrá Liga de Quito para el 2026

¿Por qué no está la Selección de Bolivia en el sorteo del Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Por qué no está la Selección de Bolivia en el sorteo del Mundial 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo