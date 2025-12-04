Liga de Quito sigue sumando nombres como posibles refuerzos para el 2026 y entre sus nuevos candidatos está una figura de U. Católica, justamente rival de la U en la final de Copa Ecuador.

Azarías Londoño, delantero panameño, es uno de los nombres considerado por Tiago Nunes para reforzar la ofensiva del club. El jugador este año también llegó a su selección nacional.

Londoño lleva 13 goles y 10 asistencias en 44 partidos jugados este año entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana. Con su selección también tiene cinco partidos, pero sin goles.

Su cotización ronda el millón de dólares, además tiene sondeos del fútbol de Colombia y Perú. Londoño está cedido desde su país a U. Católica y en diciembre tendrán que renegociar.

Octavio Rivero es el otro delantero de LigaPro que Liga de Quito quiere como alternativa, aunque Barcelona pide casi 3 millones por el goleador uruguayo con prioridad de venta al exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

