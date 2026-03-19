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Copa Libertadores

Los millonarios premios que repartirá la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores se sorteó este jueves y así mismo desde la CONMEBOL hicieron oficial los premios económicos.

Por Gustavo Dávila

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Los millonarios premios que repartirá la Copa Libertadores 2026
Los millonarios premios que repartirá la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos de la Copa Libertadores se sorteó este jueves en Paraguay, así mismo la CONMEBOL dio otra noticia. Alejandro Domínguez, presidente de la institución detalló las fortunas que pagarán en premios en cada ronda.

Mediante sus redes sociales contó que el campeón de este año ganará 25 millones de dólares, esto es un aumento de un millón en comparación a lo que ganó Flamengo en la edición pasada.

La fase de grupos seguirá pagando 3 millones de dólares, a razón de 1 millón por cada victoria en dicha ronda, así como un premio de 340 mil dólares por cada triunfo conseguido.

En fases previas, los equipos ya acumulan 1.5 millones de dólares. Ha sido una constante de parte de la CONMEBOL aumentar los premios económicos en cada año.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 arrancará la semana del martes 7 al jueves 9 de abril de 2026, extendiéndose hasta finales de mayo, justo antes de la paralización por el Mundial 2026.

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Estos son los grupos de la Copa Libertadores 2026

  • Grupo A

Flamengo (Bra)

Estudiantes de La Plata (Arg)

Cusco (Per)

Independiente de Medellín (Col)

  • Grupo B

Nacional (Uru)

Universitario (Per)

Coquimbo Unido (Chi)

Deportes Tolima (Col)

  • Grupo C
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Fluminense (Bra)

Bolívar (Bol)

Deportivo La Guaira (Ven)

Independiente Rivadavia (Arg)

  • Grupo D

Boca Juniors (Arg)

Cruzeiro (Bra)

Universidad Católica (Chi)

Barcelona (Ecu)

  • Grupo E

Peñarol (Uru)

Corinthians (Bra)

Santa Fe (Col)

Platense (Arg)

  • Grupo F
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Palmeiras (Bra)

Cerro Porteño (Par)

Junior de Barranquilla (Col)

Sporting Cristal (Per)

  • Grupo G

Liga de Quito (Ecu)

Lanús (Arg)

Always Ready (Bol)

Mirassol (Bra)

  • Grupo H

Independiente del Valle (Ecu)

Libertad (Par)

Rosario Central (Arg)

Universidad Central (Ven)

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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