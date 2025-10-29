Si Liga de Quito gana la Copa Libertadores podría jugar todos estos torneos y sumar más de 40 millones de dólares

Liga de Quito es el único equipo ecuatoriano que puede clasificarse a diferentes torneos intercontinentales si llega a ganar la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano lleva ya más 9 millones acumulados en el torneo CONMEBOL, y si llega a levantar el trofeo serían más de 24 millones y la clasificación a torneos como el Mundial de Clubes.

¿Qué torneos puede jugar Liga de Quito si gana la Copa Libertadores?

Si Liga de Quito se lleva la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano se clasificaría automáticamente para los siguientes torneos continentales:

Mundial de Clubes 2029

Copa Intercontinental de la FIFA (antiguo mundialito de clubes)

Recopa Conmebol

Y también aseguraría su participación en la Copa Libertadores 2026, aunque a este torneo también entraría por LigaPro, donde tiene muchas posibilidades de terminar en el segundo lugar.

Los millones que ganaría Liga de Quito si se lleva la Copa Libertadores

Si ganan la Copa Libertadores, ya Liga se asegura 24 millones solo por ser campeón, sumado a todo lo que acumuló en el torneo. Entonces se llevaría más de 30 millones. Por jugar los otros torneos, la cuenta iría así:

Mundial de Clubes 2029 (15 millones por participar)

Copa Intercontinental (1 millón solo por clasificarse)

Recopa Sudamericana (900 mil si es subcampeón)

Sumado a todo lo de Copa Libertadores, el club se estaría llevando casi 50 millones de dólares, dicho dinero le ayudaría a saldar la deuda que tiene el club y comenzar una nueva etapa como uno de los clubes más fuertes de Ecuador y de toda Sudamérica.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

