La falta de goleadores y de probar delanteros es uno de los máximos reclamos a Sebastián Beccacece en su paso por la Selección de Ecuador. Ahora parece que el DT finalmente hizo caso a los hinchas que cuestionaban la falta de un goleador y llamaría a este delantero.

De acuerdo a la información de la Cadena SER de España, el jugador ecuatoriano, Jeremy Arévalo estaría en la prelista de la Selección de Ecuador para los amistosos del mes de noviembre. El futbolista viene haciendo un gran nivel con Racing de Santander.

Arévalo “repetiría” en esta lista de acuerdo a la información de Óscar García. Por lo cual, se evidencia que ya ha estado en planes de Beccacece y ahora con su gran nivel goleador, sumado a las dudas de otros atacantes, podría llegar la gran oportunidad para el ecuatoriano.

La convocatoria de la Selección de Ecuador se conocerá la próxima semana a finales de la misma. Se espera que Beccacece si pruebe a nuevos jugadores, ya que necesita ganar para que ‘La Tri’ no corra ningún riesgo en salir del Bombo 2 para el sorteo del mundial.

ver también William Pacho le dice no a Real Madrid con esta decisión en PSG

Tweet placeholder

Arévalo también forma parte de los “bloqueados” de la Selección de Ecuador, porque esto se suele hacer con los jugadores que juegan en el extranjero. De ahí que, trascienda en España que lo pueden llamar. El futbolista también podría representar a ‘La Roja’ en un futuro si no se consolida con la mayor de Ecuador.

Publicidad

Publicidad

ver también Palmeiras tiene “un refuerzo” para enfrentar a Liga de Quito en la Copa Libertadores

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Jeremy Arévalo ha jugado un total de 11 partidos con el Racing de Santander. El joven delantero ecuatoriano lleva ya 7 goles, lo cual, lo convierte en el goleador de la segunda categoría. La figura también empieza a ser seguido por otros grandes equipos.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Encuesta¿Debe Jeremy Arévalo ser convocado a la Selección de Ecuador? ¿Debe Jeremy Arévalo ser convocado a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: