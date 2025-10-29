“¡Que jugadorazo!”: Hincapié fue titular en Arsenal y así reaccionaron los hinchas

Este miércoles 29 de octubre de 2025 Piero Hincapié sumó su primera titularidad con Arsenal. El jugador ecuatoriano arrancó en el once de la Carabao Cup, que terminó venciendo a Brighton. El tricolor jugó 70 minutos y generó un gran número de reacciones.

Fue un partido correcto de Hincapié, que además jugó como central. El jugador tricolor no estuvo en la banda y aprovechó la oportunidad para mostrarse muy bien en su mejor posición. El defensa ecuatoriano fue de los más nombrados en redes sociales:

“Hincapie se ve impecable. ¡Qué jugadorazo!“. “Partidazo de Mosquera e Hincapie, son 2 monstruos”. “Buen debut como titular de Hincapié. Hizo gran pareja con Mosquera. El ecuatoriano estuvo realmente bien en labores defensivas”, escribieron varios aficionados.

Ahora el jugador ecuatoriano ya es parte de la rotación fija de Arteta, y podría seguir sumando minutos en los siguientes partidos por Premier League y también Champions League. El tricolor ya está totalmente recuperado de la lesión que lo aquejó al comienzo del año.

El central ecuatoriano se fue de Bayer Leverkusen buscando dar ese salto de calidad que los hinchas siempre han pedido para él. Ahora el tricolor tiene la gran oportunidad de ganarse un lugar en la que es considerada la mejor defensa de Europa.

Las estadísticas de Piero Hincapié en su primera titularidad

En su primera titularidad con Arsenal, Piero Hincapié fue uno de los mejores jugadores de toda la defensa. El tricolor tuvo 94% de efectividad en pases, ganando el 75% de los duelos terrestres y el 100% de los duelos aéreos. Solo fue regateado en una ocasión.

Los comentarios de los hinchas para Piero Hincapié

Estos fueron algunos de los comentarios para Hincapié en X:

