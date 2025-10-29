Real Madrid quiere reforzar su defensa con nuevos jugadores para la siguiente temporada. Esta ha sido una de las líneas más delicadas del equipo ‘Merengue’ en los últimos años. Primero buscaron a Saliba que los rechazó por seguir en Arsenal, y el otro nombre que interesaba, entre varios, era el de William Pacho, que también les “cierra la puerta”.

De acuerdo a la revelación de Fabrizio Romano, William Pacho está cerca de firmar su nuevo contrato con el PSG a finales de 2025. Este ampliaría el tiempo de contrato del ecuatoriano hasta 2030 y también mejoraría su salario, el cual era de 4.5 millones.

Con esta información se concluye que las pláticas entre jugador y club han terminado y solo falta las firmas para que se haga oficial. Pacho le compromete su futuro a largo plazo a PSG, equipo con el cual ganó la Champions League y también todo a nivel local.

PSG apuró las conversaciones con William Pacho porque el ecuatoriano es uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad y tenía a varios equipos siguiendo sus pasos. Además, no quieren reforzar a uno de sus rivales en Champions League como Real Madrid.

William Pacho es una estrella de PSG. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, William Pacho escalará posiciones en el ranking salarial del equipo francés. El ecuatoriano ahora pasaría a ser uno de los mejores pagados del club y se aproximaría a cifras como las que ganan Dembélé o Marquinhos, que son de los mejores salarios con más de 10 millones por temporada.

Los números de William Pacho en esta temporada

En toda la temporada, William Pacho ya ha jugado con el PSG 10 partidos entre todas las competencias. El tricolor recientemente marcó 1 gol, debutando en la Champions League. Ahora lleva en cancha más de 700 minutos, PSG lo está rotando en varios encuentros.

El valor de mercado de Pacho en el PSG

Actualmente, William Pacho tiene un valor de mercado de 65 millones de euros. El ecuatoriano es uno de los centrales más caros del mundo, y con su rendimiento prolongado en PSG, sumado a un nuevo contrato, seguramente esta cifra aumentará.

