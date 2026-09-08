Santa Fe vs Vasco Da Gama HOY: ¿Qué canal pasa el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Los canales para ver el partido de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco Da Gama.

Este martes 8 de septiembre de 2026 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Santa Fe contra Vasco Da Gama. Los colombianos llegaron a esta instancia tras eliminar a River Plate en los octavos de final, mientras que Vasco aniquiló a Olimpia.

¿Qué canal pasa Santa Fe vs Vasco Da Gama y a qué hora empieza el partido?

El partido entre Santa Fe y Vasco Da Gama comenzará desde las 17H00 (CO) y el partido se podrá ver por las siguientes señales:

DSports y Paramount+

Santa Fe llega como un fuerte rival tras lo que fue su histórica clasificación ante River Plate en los 8vos de final. El equipo colombiano ya sabe lo que es ganar este título y ahora con toda la ilusión busca una victoria en esta serie que encamine su clasificación a semifinales.

Por otro lado, Vasco Da Gama quiere mantener la hegemonía de los clubes brasileños en todos los torneos continentales. Vasco llega con una gran superioridad ante Olimpia, pero sufriendo en el Brasileirao en la dualidad propia de estos clubes.

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¿Contra quién iría el ganador de Santa Fe vs Vasco Da Gama?

El ganador de la llave entre Santa Fe y Vasco Da Gama iría contra el ganador de la llave que también protagonizan Boca Juniors vs Sao Paulo. La final de la Copa Sudamericana se jugará en Barranquilla.