Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe eliminó a River por penales de la Sudamericana y ganó este premio millonario

¡Batacazo en el Monumental y botín asegurado! Santa Fe eliminó a River por penales y ganó este premio millonario de la Conmebol.

Santa Fe eliminó a River en octavos de Copa Sudamericana.
© Getty ImagesSanta Fe eliminó a River en octavos de Copa Sudamericana.

El batacazo llegó en 3, 2, 1… Independiente Santa Fe silenció a todo el estadio Más Monumental, eliminó a River Plate por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y ya se conoció el premio millonario que recibió.

Según la distribución oficial de premios de la Conmebol para la Copa Sudamericana 2026, Santa Fe al clasificar a los cuartos de final tras eliminar a River 7-8 en penales se llevó un premio de 700.000 dólares.

+ Seguinos en
Ver también

Andrés Cadavid y el reclamo que le hizo Falcao por casi lesionarlo: “Se enojó”

En resumen

  • Independiente Santa Fe eliminó a River Plate en penales con un marcador de 7-8.
  • 700.000 dólares es el premio que recibió Independiente Santa Fe por clasificar a cuartos.
  • Copa Sudamericana 2026 fue el torneo disputado en el estadio Mas Monumental.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones