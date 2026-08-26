Independiente Santa Fe eliminó a River por penales de la Sudamericana y ganó este premio millonario

¡Batacazo en el Monumental y botín asegurado! Santa Fe eliminó a River por penales y ganó este premio millonario de la Conmebol.

El batacazo llegó en 3, 2, 1… Independiente Santa Fe silenció a todo el estadio Más Monumental, eliminó a River Plate por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y ya se conoció el premio millonario que recibió.

Según la distribución oficial de premios de la Conmebol para la Copa Sudamericana 2026, Santa Fe al clasificar a los cuartos de final tras eliminar a River 7-8 en penales se llevó un premio de 700.000 dólares.

En resumen