Independiente Santa Fe eliminó a River por penales de la Sudamericana y ganó este premio millonario

El batacazo llegó en 3, 2, 1… Independiente Santa Fe silenció a todo el estadio Más Monumental, eliminó a River Plate por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y ya se conoció el premio millonario que recibió.
Según la distribución oficial de premios de la Conmebol para la Copa Sudamericana 2026, Santa Fe al clasificar a los cuartos de final tras eliminar a River 7-8 en penales se llevó un premio de 700.000 dólares.
En resumen
- Independiente Santa Fe eliminó a River Plate en penales con un marcador de 7-8.
- 700.000 dólares es el premio que recibió Independiente Santa Fe por clasificar a cuartos.
- Copa Sudamericana 2026 fue el torneo disputado en el estadio Mas Monumental.