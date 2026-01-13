Cristiano Ronaldo volvió a convertir. Ya van 959 gritos y eso hace que se arrime cada vez más al objetivo personal que fijo para este 2026: llegar a los 1000 goles. No obstante, una vez más, no sirvió para conseguir la victoria del Al Nassr. En lo que va del año nuevo cayó 3 a 2 con el Al Ahli, 2 a 1 con el Al Qadisiya y ahora 3 a 1 con el histórico archirrival del equipo que encabeza, el Al Hilal.

De esta manera, su reciente contrincante ya le sacó 7 puntos de ventaja en la tabla de posiciones de la Liga Pro Saudí, por lo que la meta colectiva de obtener su primer título oficial en Medio Oriente parece que se le vuelve a escapar. Encima, para colmo de males, su reacción por el accionar del árbitro en el duelo que se llevó a cabo este lunes 12 de enero, en la que señaló que al Al Nassr le estaban robando, podría costarle una dura sanción que complicará bastante tanto el plan personal como el grupal.

Conforme al reglamento de la Liga Pro Saudí, el comité de disciplina de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita podría considerar el gesto de Cristiano Ronaldo como una infracción por Conducta Ofensiva y Menoscabo a la Integridad de los Oficiales del Partido, según el Código Disciplinario y de Ética de la SAFF (similar al Código FIFA, Art. 57 y 49).

En dichos incisos, apuntan que la conducta de CR7 se pueda considerar ”como una falta grave” por ”atacar la dignidad o integridad de un oficial del partido”. Además, insinuar que un árbitro está “comprado” o está “robando” no es una simple protesta, sino que ”cuestiona la honorabilidad del colegiado”.

Asimismo, en base con casos similares recientes, generalmente estos episodios caen bajo los artículos referidos a “Insultos” o “Conducta vergonzosa” hacia los oficiales de partido. Por lo que la sanción posible podría ser de entre 2 a 4 partidos. Además, también podría sufrir una multa económica de entre 20 mil y 40 ml riyales saudíes que son equivalentes a 5.300 y 10.600 dólares estadounidense.

Con lo cual, el portugués tranquilamente podría perderse los próximos cuatro compromisos del Al Nassr en la Liga Pro Suadí, que, claramente, serán vitales para sus aspiraciones al título: Al Shabab (17/1), Damac (21/1), Al Taawon (26/1) y Al-Kholood Club (30/1).

Las penas que recibió Cristiano Ronaldo desde su llegada al Al Nassr

Desde su llegada a Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo acumuló un historial disciplinario marcado por roces tanto con la afición como con los árbitros, aunque sus sanciones han sido relativamente moderadas.

Entre sus antecedentes más notorios se destacan la suspensión de un partido y multa económica en febrero de 2024 por realizar gestos obscenos a la grada del Al-Shabab tras cánticos de “Messi”, y una sanción más severa de dos partidos en abril de 2024 (semifinal de Supercopa vs Al-Hilal) tras ser expulsado por agredir a un rival y posteriormente amagar con golpear al árbitro con el balón, acción que fue reportada como “conducta vergonzosa”.

Previamente, en abril de 2023, ya había protagonizado una polémica al realizar un gesto genital ante la afición del Al-Hilal que, pese a las peticiones públicas de deportación, no derivó en una sanción deportiva mayor al alegarse una supuesta lesión en la zona.

