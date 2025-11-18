Fue Balón de Oro, no descarta volver a Real Madrid y pone Vinicius más cerca del premio que Mbappé

Karim Benzema abre la puerta a un regreso a Real Madrid. Lo hace en una charla con Diario AS donde repasa su carrera, el momento de esta en Arabia Saudita y el presente de una casa blanca donde marcó más de 354 goles en 14 campañas. También hubo tiempo para dar su favorito para el Balón de Oro entre Vinicius y Kylian Mbappé. No olvidemos que el galo es el último en ganarlo para el Bernabéu.

“¿Vini Jr. ganando el Balón de Oro? Creo que podría ganarlo algún día. Puede hacerlo. Es difícil, pero puede. Sucederá el día en que entienda que está en el campo únicamente para jugar y que deja todo lo demás atrás. Tiene la calidad y está en el mejor lugar para demostrarlo, el Real Madrid. No hay mejor lugar”, empezaba Benzema en una charla donde dejó en claro que su ultimo gran socio en ataque debe ser más cuidado por el ecosistema del fútbol español. La explosión del 7, directamente ligada a KB9.

Lejos de sumarse a las críticas, Benzema habló de Vinicius en unos términos excelentes. No solo con balón en los pies, sino por encima en todo lo que tiene que ver con lo que no aparece en cámaras: “Es un muy buen chico, con un gran corazón, que quiere aprender…Es fenomenal. Le meten muchísima presión, muchísima. Hay jugadores que no aguantan tanta presión. Todavía es joven, pero ya ha jugado muchos partidos con el Real Madrid. No se puede olvidar lo que ha hecho. No se puede decir que ahora es malo”.

“Es muy bueno, pero puede dar más. Ese es su carácter. Se enfada cuando sale del campo. Es normal. Vale, no debería hacerlo. La gente tiene que saber cómo es. Hace gestos dentro y fuera del campo. No es nada grave. Estaba jugando bien en el campo, creía que podía hacer cosas, tener más toques de balón, y lo sustituyeron. Hizo gestos porque no quería irse del campo. Es normal. No es nada”, finalizaba un Benzema que le ve como la bandera del proyecto y como un más que posible ganador del Balón de Oro.

Benzema ve a Vinicius más que capacitado para ganar el Balón de Oro: GETTY

Karim fue el último en conseguirlo para la casa blanca. También el tercero de la administración Florentino Pérez en el Bernabéu tras nombres míticos como Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Tras abandonar el club en 2023, vive una de una segunda juventud por Araba Saudita y donde incluso ya se habla de la chance de volver a unir caminos con Didier Deschamps tras el Mundial. Para Benzema, si la lógica se cumple, Vinicius tomará su testigo como mejor del mundo en Real Madrid.

Benzema no descarta volver a Real Madrid

“¿Volver al Madrid? Si Florentino está ahí todavía puede ser, puede ser. Hablo con él y puede ser. Soy madridista. Lo siento dentro. Madrid sigue siendo mi ciudad, me siento madridista y madrileño. A ver qué pasa. Si está él”, dejaba en claro Benzema a la hora de ser consultado por dicha posibilidad. En tiempos donde tanto se habla de un perfil de 9 que le falta a Xabi Alonso, Florentino Pérez tiene todo a una llamada.

El delantero francés eso sí, tiene contrato hasta como mínimo el 30 de junio del 2026 por una ciudad de Yeda donde junto a su familia disfruta del día a día. Cuestiones de Fe y físicas le hicieron adelantar un año su salida de un Real Madrid onde tras años de críticas, sigue siendo hasta la fecha el último Balón de Oro la entidad. ¿Y si te llama Florentino?.

