La Liga Profesional de Arabia Saudita no deja de sorprender. Lo viene haciendo desde principios del 2023, cuando irrumpió en el mundo del fútbol con la contratación de Cristiano Ronaldo, luego de que el portugués sumara una nueva frustración en la Copa del Mundo con Portugal y se fuera por la puerta de atrás del Manchester United.

Después del Bicho arribaron otras figuras como Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar Junior (quien apenas jugó un puñado de partidos en el Al Hilal, hasta que se lesionó y decidió pegar la vuelta al Santos), Roberto Firmino, Jingsley Coman, Theo Hernández, Joao Félix, Mateo Retegui, Darwin Núñez, entre tantos otros futbolistas de renombre.

Pero ahora, la Liga Pro Saudí no se posiciona entre las principales noticias de la actualidad por volver a capturar una estrella, sino por su peculiar búsqueda de un mediocampista para uno de los clubes que la conforman. Porque resulta que, curiosamente, decidió acudir a la reconocida plataforma Futboljobs, que recluta jugadores de fútbol en todo el mundo.

”Mediocentro – Liga Profesional Saudí – 1ª división de Arabia Saudí. Futbolistas para club de 1ª división de Arabia Saudí”, es lo primero que se puede observar en la publicación realizada hace pocas horas, lo que indica que aquellos que estén interesados aún tienen tiempo para postularse.

La búsqueda de la Liga Pro Saudí en Futboljobs.

La Liga Pro Saudí ofrece 1 millón de euros para el mediocampista que sea seleccionado

Además, brinda mayores especificaciones del rol que está buscando, del recorrido que debe tener el aspirante al puesto y la suculenta contraprestación: ”Posición: ⁠Mediocentro defensivo. Los requisitos del club de fútbol son los siguientes: ⁠Experiencia en ligas de nivel similar o superior. Salario: de 600.000 a 1 millón de euros. Enviar video highlight del jugador (actualizado)”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, advierte que se necesita el CV o link del sitio Transfermarkt, e incluye como condición sine qua non que cuente con el pase en su poder o que posea un solo agente que controle 100 por ciento al futbolista.