"Me gustaría declararme culpable, señoría. Pero no hubo intención. No quería infringir la ley". Con esas palabras, podría decirse, Brittney Griner firmó su sentencia. Así lo afirmó ante el Tribunal de Khimki, en las afueras de Moscú.

La medallista de oro olímpica y doble campeona del mundo estadounidense fue detenida el 17 de febrero pasado en un aeropuerto cerca de Moscú, cuando las autoridades encontraron varios cartuchos de cigarrillos electrónicos con aceite de cannabis en su equipaje. "Tenía prisa por empacar y los cartuchos accidentalmente terminaron en mi bolso", admitió ante el tribunal ruso la deportista de 31 años que podría purgar una condena de hasta 10 años.

Griner, al momento de ser detenida, estaba regresando a su país tras jugar la temporada baja de la WNBA en el equipo ruso UMMC Ekaterinburg. El Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a Griner como detenida injustamente. Por eso, pidieron su liberación inmediata por temor a que fuera utilizada como un peón político en medio de la invasión rusa en Ucrania, que se dio una semana antes de su detención.

El juicio comenzó el pasado 1 de julio y las acusaciones pueden llevarla a una condena de 10 años en prisión. La sentencia saldrá en las próximas horas.

La carta que Griner le escribió a Joe Biden:

La basquetbolista Griner le envió una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden. Si bien no trascendió su contenido completo, tres extractos llegaron a los medios de comunicación. En ellos, la depotista afirmó: “(Mientras) estoy aquí en una prisión rusa, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos, camiseta olímpica o cualquier logro, estoy aterrorizada de estar aquí para siempre”. Y agregó: "El 4 de julio, nuestra familia normalmente honra el servicio de aquellos que lucharon por nuestra libertad, incluido mi padre, que es un veterano de la guerra de Vietnam. Me duele pensar en cómo suelo celebrar este día porque la libertad significa algo completamente diferente para mí este año. Me doy cuenta de que está lidiando con muchas cosas, pero no se olvide de mí y de los otros detenidos estadounidenses. Haga todo lo que pueda para traernos a casa. Voté por primera vez en 2020 y voté por usted. Creo en usted. Todavía tengo mucho bien que hacer con mi libertad que puede ayudar a restaurar. ¡Extraño a mi esposa! ¡Extraño a mi familia! ¡Extraño a mis compañeras de equipo! Me mata saber que están sufriendo tanto en este momento. Estoy agradecida por todo lo que pueda hacer en este momento para llevarme a casa".

Por su parte, Casa Blanca reiteró que "la Federación Rusa está deteniendo injustamente a Brittney Griner". Y en un comunicado, la portavoz del Consejo de Seguridad, Adrienne Watson, sostuvo: “El presidente Biden ha sido claro acerca de la necesidad de ver en libertad a todos los ciudadanos estadounidenses que son rehenes o detenidos injustamente en el extranjero, incluida Brittney Griner. El Gobierno de Estados Unidos sigue trabajando agresivamente, usando todos los medios disponibles, para traerla a casa".