Nos acercamos a pasos agigantados hacia un gran evento que va a tener grandes contiendas además de que las mismas tendrán en juego un cinturón. En esta oportunidad, Kumaru Usman se medirá frente a Colby Covington dentro del UFC 268 que se lleva a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York. El espectáculo tendrá lugar el sábado 6 de noviembre, sabiendo que todas las peleas estelares se podrán mirar EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de STAR + en Latinoamérica, mientras que ESPN + emitirá para Estados Unidos, sabiendo que en el mundo se puede seguir ONLINE vía UFC Fight Pass.

Arrancamos por el hombre que defenderá por quinta vez el cinturón, sabiendo que en esa cantidad el nigeriano se midió contra su rival de turno ganándole por nocaut técnico vía golpes el 14 de diciembre de 2019. El registro de Usman es de 19 victorias con una sola caída en 20 peleas ejercidas, sabiendo que lleva 18 triunfos consecutivos habiendo sido el último el día 24 de abril del presente año, cuando batió a Jorge Masvidal por un knockaut de golpes.

Del otro lado se hace presente un hombre que intentará obtener el primer título de su carrera dentro de la empresa, sabiendo de que debe dejar atrás aquella caída ya antes mencionada. En este caso, Covington posee un total de 18 peleas, de las cuales 16 las ganó ante las dos restantes que perdió. El norteamericano de la ciudad de Clovis, California, no se presenta en el octágono desde el 19 de septiembre de 2020, cuando le ganó a Tyron Woodley por un nocaut técnico a causa de la lesión de costilla de quien perdió esa noche.

+La última pelea entre Usman y Covington

UFC 268: cómo es la cartelera completa y horario de las peleas

Estelares

Campeonato de Peso Wélter en disputa: Kamaru Usman (c) vs. Colby Covington

Campeonato de Peso Paja femenino en juego: Rose Namajunas (c) vs. Zhang Weili

Peso Ligero: Justin Gaethje vs. Michael Chandler

Peso Pluma: Shane Burgos vs. Billy Quarantillo

Peso Gallo: Frankie Edgar vs. Marlon Vera

Preliminares

Peso Medio: Alex Pereira vs. Andreas Michailidis

Peso Ligero: Al Iaquinta vs. Bobby Green

Peso Medio: Phil Hawes vs. Chris Curtis

Peso Medio: Edmen Shahbazyan vs. Nassourdine Imavov

Peso Wélter: Ian Garry vs. Jordan Williams

Pre-Preliminares

Peso Pesado: Gian Villante vs. Chris Barnett

Peso Pluma: Melsik Baghdasaryan vs. Bruno Silva

Peso Mosca: CJ Vergara vs. Ode’ Osbourne

¿A qué hora pelean Kamaru Usman vs. Colby Covington por el UFC 268?

El combate Kamaru Usman vs. Colby Covington se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre desde el Madison Square Garden que reside en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Horario por país

Pre-Preliminares

Argentina: 19:00

Bolivia: 18:00

Brasil: 19:00

Chile: 19:00

Colombia: 17:00

Ecuador: 17:00

Estados Unidos: 15:00 PT y 18:00 ET

España: 23:00

México: 16:00

Paraguay: 19:00

Perú: 17:00

Uruguay: 19:00

Venezuela: 18:00

Preliminares

Argentina: 21:00

Bolivia: 20:00

Brasil: 21:00

Chile: 21:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Estados Unidos: 17:00 PT y 20:00 ET

España: 01:00 (domingo)

México: 18:00

Paraguay: 21:00

Perú: 19:00

Uruguay: 21:00

Venezuela: 20:00

Estelares

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Brasil: 23:00

Chile: 23:00

Colombia: 21:00

Ecuador: 21:00

Estados Unidos: 19:00 PT y 22:00 ET

España: 03:00 (domingo)

México: 20:00

Paraguay: 23:00

Perú: 21:00

Uruguay: 23:00

Venezuela: 22:00

UFC 268: qué canal de TV transmite y cómo ver ONLINE los combates Estelares, Preliminares y Pre-Preliminares

Las peleas estelares se podrán observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica a través de STAR+, mientras que en Estados Unidos lo emitirá ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass. En España lo puedes ver en DAZN. Ahora, las peleas preliminares, desde Latinoamérica, podrán disfrutarse por las pantallas de ESPN 2, STAR Action y STAR+.