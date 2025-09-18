Es tendencia:
Selección de Ecuador

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial tras el último ranking FIFA

La Selección de Ecuador piensa en el ranking FIFA para tener rivales más accesibles en el Mundial y tras la actualización hay cambios.

Por Gustavo Dávila

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial tras el último ranking FIFA. Foto: Getty
La Selección de Ecuador escaló en el ranking FIFA un puesto tras haber ganado a Argentina y empatado contra Paraguay y con esto hay un nuevo panorama de los rivales que enfrentaría la Tri en el Mundial 2026.

Ecuador sigue estando en el Bombo 3 del sorteo al siguiente Mundial, por lo que sí o sí enfrentará a una de las cabezas de serie que serían uno de los anfitriones, es decir USA, México Canadá, caso contrario tendremos a una cabeza de serie del bombo 1 del nivel de PortugalAlemaniaFranciaEspaña.

En el bombo 2 también hay selecciones de renombre como Uruguay, Colombia, Croacia, Suiza. Estos serían rivales de Ecuador también si no logran meterse en el segundo grupo.

Finalmente en el bombo 4 se encuentran los últimos clasificados, como los que entran por repechaje o los que están peor ubicados en el ranking FIFA. Muchos de ellos recién se conocerán en marzo.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
