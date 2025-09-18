Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial tras el último ranking FIFA

ver también El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

La Selección de Ecuador escaló en el ranking FIFA un puesto tras haber ganado a Argentina y empatado contra Paraguay y con esto hay un nuevo panorama de los rivales que enfrentaría la Tri en el Mundial 2026.

Ecuador sigue estando en el Bombo 3 del sorteo al siguiente Mundial, por lo que sí o sí enfrentará a una de las cabezas de serie que serían uno de los anfitriones, es decir USA, México y Canadá, caso contrario tendremos a una cabeza de serie del bombo 1 del nivel de Portugal, Alemania, Francia y España.

En el bombo 2 también hay selecciones de renombre como Uruguay, Colombia, Croacia, Suiza. Estos serían rivales de Ecuador también si no logran meterse en el segundo grupo.

Finalmente en el bombo 4 se encuentran los últimos clasificados, como los que entran por repechaje o los que están peor ubicados en el ranking FIFA. Muchos de ellos recién se conocerán en marzo.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

