Siguen los reclamos europeos por los cupos de Conmebol para el Mundial 2026: “En Sudamérica juegan una liguilla”

Vincenzo Montella, DT de Turquía, pide una mezcla de la Champions y Conmebol para revolucionar el formato de las Eliminatorias UEFA.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

Siguen las críticas contra las plazas que tendrá Conmebol en el Mundial.
Continúan y no paran los reclamos europeos por los cupos de Conmebol para el Mundial 2026. En medio del final de la fase de grupos de las Eliminatorias de la UEFA, ya no solamente Gennaro Gattuso señala a nuestro lado del mundo por la cantidad de equipos presentes en la edición de la Copa del Mundo del año que viene. Vincenzo Montella, DT de Turquía, tiene una propuesta para FIFA y Nyon.

“Creo que se puede ir a un modelo como el de la Champions, de Liga. Me gusta y sería más justo…Lo había pensado antes. Nosotros, para ir directamente al Mundial, debíamos quedar por encima de la mejor selección del mundo, España. En Sudamérica es una liguilla larga, con seis plazas directas y la opción de cometer errores. Aquí un tropiezo te puede mandar a la repesca o dejarte fuera”, reflexiones de Vincenzo Montella tras el empate a dos contra España en Sevilla. Turquía irá al repechaje.

Todo empezó jornadas atrás cuando hablamos de los reclamos contra FIFA por los cupos a Conmebol por el Mundial del 2026. Gattuso explotó por el reparto de plazas con el paso del certamen a 48 clasificados. Si bien Europa sigue teniendo más clasificados, el ex AC Milán reclama que justamente el arribo de más equipos ayuda a las Confederaciones con menos integrantes

“El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía… Eso es lo lamentable. Necesitamos revisar algo”, reflexiones del DT de Italia a la espera de saber quiénes son sus rivales en el repechaje. No olvidemos que quedó segundo en su zona y tras dos derrotas ante Noruega que todavía pesan. El riesgo de no ir, de la mano de un enojo fuerte con las ‘facilidades’ que ven para clasificar al otro lado del Atlántico.

16 equipos de UEFA buscan el pasaje al Mundial todavía. Lo hacen buscando cuatro plazas por medio de unas serie de Eliminatorias que llegarán en marzo del 2026. Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte, los que todavía sueñan con pisar Norteamérica 2026.

Los clasificados al Mundial 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Argentina (Conmebol)
  5. Brasil (Conmebol)
  6. Ecuador (Conmebol)
  7. Uruguay (Conmebol)
  8. Paraguay (Conmebol)
  9. Colombia (Conmebol)
  10. Nueva Zelanda (OFC)
  11. Japón (AFC)
  12. Irán (AFC)
  13. Uzbekistán (AFC)
  14. Corea del Sur (AFC)
  15. Jordania (AFC)
  16. Australia (AFC)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Costa de Marfil (CAF)
  23. Cabo Verde (CAF)
  24. Sudáfrica (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Qatar (AFC)
  27. Arabia Saudita (AFC)
  28. Inglaterra (UEFA)
  29. Francia (UEFA)
  30. Croacia (UEFA)
  31. Portugal (UEFA)
  32. Noruega (UEFA)
  33. Alemania (UEFA)
  34. Países Bajos (UEFA)
  35. España (UEFA)
  36. Bélgica (UEFA)
  37. Suiza (UEFA)
  38. Escocia (UEFA)
  39. Austria (UEFA)
  40. Haití (Concacaf)
  41. Curazao (Concacaf)
  42. Panamá (Concacaf)

En síntesis

  • Vincenzo Montella, DT de Turquía, propuso a la FIFA un modelo de clasificación al Mundial similar al de la Champions League.
  • Montella considera que la liguilla de Conmebol con seis plazas directas y un repechaje permite “la opción de cometer errores”.
  • Gennaro Gattuso, DT de Italia, explotó contra el reparto de plazas, señalando que el grupo sudamericano tiene 10 equipos, pero siete de ellos pueden clasificar al Mundial.
