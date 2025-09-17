Tal como pasó hace dos temporadas, en la Premier League habrá un clásico inglés por uno de los jugadores ecuatorianos con mayor proyección. El Chelsea y el Liverpool van por el mismo crack de la Selección de Ecuador.

Dennier Ordóñez está en planes del Liverpool y Chelsea para la siguiente temporada, así el juvenil tiene ya la oferta de cuatro campeones de Champions a sus 15 años.

El FC Barcelona y Benfica ya lo sondearon e iniciaron conversaciones, sin embargo solo los gigantes de España están dispuestos a pagar los 7 millones de euros que pide Independiente.

A Dennier Ordóñez ya lo sondearon el año pasado en la Copa Mitad del Mundo equipos como el Brighton, el Wolfsburgo de Alemania entre otros equipos de toda Europa.

Deinner Ordóñez – Ecuador.

Los jóvenes jugadores que ha vendido Independiente del Valle

En los últimos años Independiente del Valle ha vendido a varios jugadores, pero ahora incluso está vendiendo a futbolistas que no cumplen ni los 18 años. En los recientes mercados, dejaron ir a Kendry Páez a Chelsea y próximamente se marchará Justin Lerma a Borussia Dortmund. Ambos jugadores fueron comprados antes de tener 18 años de edad.

Independiente del Valle ha ingresado más de 100 millones en ventas

Solo en los últimos 5 años, Independiente del Valle ya ha ingresado más de 100 millones por las ventas de jóvenes jugadores ecuatorianos al fútbol europeo. En casos como los de Moisés Caicedo, se había quedado con un porcentaje del pase y su traspaso histórico le derivó en una gigante fortuna.