Sebastián Beccacece propone nueva sede para la Selección de Ecuador y la sorpresa es total

Sebastián Beccacece declaró que quiere una nueva sede para la Selección de Ecuador fuera del Monumental y el Rodrigo Paz Delgado.

Por Gustavo Dávila

Sebastián Beccacece sorprende a todos con la nueva sede que quiere para Ecuador. Foto: Getty.

La Selección de Ecuador alternó en las presentes Eliminatorias entre el Rodrigo Paz Delgado de Quito y el Monumental de Guayaquil, pero esto podría cambiar. Con sorpresa, Sebastián Beccacece piensa también en dos nuevas ciudades como posibilidades.

En conversaciones con DSports, Sebastián Beccacece señaló que le gustaría que la Tri juegue partidos en Manta y Machala. Esto sería una sorpresa ya que salvo en amistosos, Ecuador ha jugado las últimas Eliminatorias en Quito, y recién empezó a volver a Guayaquil para los partidos de alta expectativa.

Los siguientes encuentros de Ecuador serán amistosos internacionales en búsqueda de meterse al Bombo 2 del Ranking FIFA, por lo que un cambio de sede local tendrá que esperar hasta las siguientes Eliminatorias.

En el camino Mundialista 2026, la Selección de Ecuador jugó en Guayaquil contra Bolivia, Brasil y Argentina, el resto fue disputado en Quito en el Rodrigo Paz Delgado.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Gustavo Dávila
