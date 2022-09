Atletico Madrid will host Real Madrid for the Matchday 6 of the 2022/2023 La Liga. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

In a new edition of the Madrid Derby, the Real Madrid will visit Atletico Madrid this Sunday, September 18 in a game valid for the Matchday 6 of the 2022/2023 La Liga. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. In Germany and Italy, you can watch on DAZN.

It will undoubtedly be the most important and interesting Matchday 6 game of this 2022/2023 La Liga season. The two teams from Madrid face each other in a match that promises to be very tough. The locals have 10 points, 6 less than the leaders Barcelona, so with victory the difference would be only 3.

Real Madrid have had an unbeatable start to the season, not only winning all their games in La Liga, but also in the UEFA Champions League. Now they want to be leaders of La Liga again, and for them they must get the victory to surpass Barcelona by 2 points, for the moment the only one at the top of the standings.

Atletico Madrid vs Real Madrid: Kick-Off Time

Atletico Madrid will play against Real Madrid for the Matchday 6 of the 2022/2023 La Liga this Sunday, September 18 at the Wanda Metropolitano in Madrid, Spain.

Australia: 5 AM (September 19)

Barbados: 3 PM

Belize: 1 PM

Botswana: 9 PM

Brazil: 4 PM

Burundi: 9 PM

Cameroon: 8 PM

Canada: 3 PM

Eswatini: 9 PM

Ethiopia: 10 PM

France: 9 PM

Gambia: 7 PM

Germany: 9 PM

Ghana: 7 PM

Guyana: 3 PM

India: 12:30 AM (September 19)

Ireland: 8 PM

Italy: 9 PM

Jamaica: 2 PM

Kenya: 10 PM

Lesotho: 9 PM

Liberia: 7 PM

Malawi: 9 PM

Malta: 9 PM

Mauritius: 9 PM

Mexico: 2 PM

Namibia: 9 PM

Netherlands: 9 PM

Nigeria: 8 PM

Pakistan: 12 AM (September 19)

Philippines: 3 AM (September 19)

Portugal: 8 PM

Rwanda: 9 PM

Sierra Leone: 7 PM

Singapore: 3 AM (September 19)

Solomon Islands: 6 AM (September 19)

South Africa: 9 PM

South Sudan: 9 PM

Spain: 9 PM

Sri Lanka: 12:30 AM (September 19)

Sudan: 9 PM

Tanzania: 10 PM

Trinidad and Tobago: 3 PM

Uganda: 10 PM

UK: 8 PM

United States: 3 PM (ET)

Zambia: 8 PM

Zimbabwe: 8 PM

Atletico Madrid vs Real Madrid: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Bangladesh: T Sports, MTV India

Botswana: SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Brazil: NOW NET and Claro, ESPN, GUIGO, Star+

Brunei: beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia

Burundi: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 1

Cameroon: SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3

Canada: TSN.ca, TSN5, TSN App

Ethiopia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

France: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1

Gambia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Germany: DAZN, DAZN1

Ghana: SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

India: Voot Select, Sports18, MTV India, Sports18 HD

International: bet365

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Lesotho: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA

Liberia: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 1

Malawi: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: GO TV Anywhere, TSN4 Malta

Mauritius: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 1, DStv Now

Mexico: Blue to Go Video Everywhere, Sky HD

Namibia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

New Zealand: beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport MaXimo 1

Pakistan: MTV India

Philippines: beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 3 Premier League HD

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Sierra Leone: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

Singapore: beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Singapore, StarHub TV+

Solomon Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

South Africa: SuperSport MáXimo 3, SuperSport LaLiga, SuperSport MáXimo 1, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga

South Sudan: DStv Now, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Spain: Movistar Laliga, Movistar+

Sri Lanka: MTV India

Sudan: SuperSport Laliga ROA, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, TOD, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Eswatini: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Tanzania: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 1

Uganda: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

United Kingdom: The ITV Hub, ITV 4, Premier Player HD, Premier Sports 2, LaLigaTV

USA: ESPN+

Zambia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now