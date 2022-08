Atletico Madrid take on Villarreal at Estádio Cívitas Metropolitano in Madrid for the 2022-2023 La Liga. Read here to check how to watch this game on TV or live stream in your location.

Atletico Madrid vs Villarreal: TV Channel, how and where to watch or live stream online free 2022-2023 La Liga in your country today

Atletico Madrid and Villarreal meet in the 2022-2023 La Liga. This game will take place at Estádio Cívitas Metropolitano in Madrid. The homa team wants this season to be better than the previous one, but they know that it will be difficult to win the local league against the other team from Madrid. Here is all the detailed information about this La Liga game including how to watch it on TV or Live Stream in your country.

Atletico Madrid kicked off the new La Liga season with a 3-0 win against underdog Getafe at home. That game was perfect to show the good form of the team.

Villarreal also won their first game and the best thing is that the team scored three goals against Valladolid 3-0 on the road. Until now Villarreal are in 7th spot of the standings but after this week things could change.

Atletico Madrid vs Villarreal: Kick-Off Time

Atletico Madrid and Villarreal play for the 2022-2023 La Liga on Sunday, August 21 at Estádio Cívitas Metropolitano in Madrid.

Bahamas: 1:30 PM

Bangladesh: 11:30 PM

Barbados: 1:30 PM

Belize: 11:30 AM

Botswana: 7:30 PM

Brazil: 2:30 PM

Cameroon: 6:30 PM

Ethiopia: 8:30 PM

Gambia: 5:30 PM

Ghana: 5:30 PM

India: 10:30 PM

Italy: 7:30 PM

Ireland: 6:30 PM

Jamaica: 12:30 PM

Kenya: 8:30 PM

Lesotho: 7:30 PM

Liberia: 5:30 PM

Malawi: 7:30 PM

Malaysia: 2:30 AM August 22

Mauritius: 9:30 PM

Mexico: 12:30 PM

Namibia: 7:30 PM

Netherlands: 7:30 PM

Nigeria: 6:30 PM

Pakistan: 10:30 PM

Portugal: 6:30 PM

Rwanda: 7:30 PM

Sierra Leone: 5:30 PM

South Africa: 7:30 PM

Spain: 7:30 PM

South Sudan: 7:30 PM

Sri Lanka: 8:30 PM

Tanzania: 8:30 PM

Trinidad and Tobago: 1:30 PM

Uganda: 8:30 PM

United Kingdom: 56:30 PM

United States: 1:30 PM (ET)

Zambia: 7:30 PM

Zimbabwe: 7:30 PM

Atletico Madrid vs Villarreal: TV Channel and Live Streaming

Australia: Optus Sport

Botswana: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Brazil: Star+

Cameroon: SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Canada: TSN App, TSN.ca

Ethiopia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

France: Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Gabon: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Gambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique

Germany: DAZN2, DAZN

Ghana: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

India: Sports18 HD, MTV India, Voot Select, Sports18

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Liberia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Malta: GO TV Anywhere, TSN4 Malta

Mauritius: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Mexico: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Namibia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Netherlands: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

New Zealand: beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports

Nigeria: SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga

Pakistan: MTV India

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Rwanda: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Solomon Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

South Africa: SuperSport MáXimo 3, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga

South Sudan: beIN Sports English 3, beIN SPORTS CONNECT, TOD, DStv Now

Spain: DAZN

Sri Lanka: MTV India

Tanzania: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Uganda: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

United Kingdom: Premier Player HD, Premier Sports 1, LaLigaTV

United States: ESPN+

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga