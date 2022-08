Lazio and Inter Milan face off on Friday, August 26, on Matchday 3 of the 2022-23 Serie A season. Here, you will find how to watch or live stream online free this exciting game in your country.

Matchday 3 of the 2022-23 Serie A will bring us a must-watch game between Lazio and Inter Milan. On Friday, August 26, Maurizio Sarri's boys welcome Simone Inzaghi's side to Stadio Olimpico.

It's safe to say both sides began their campaigns on the right foot, as they are unbeaten after two games. Having beaten Bologna in the season opener, Lazio come from a goalless draw against Torino.

Inter, on the other hand, claimed a dramatic win over Lecce on Matchday 1 before a comfortable home win against Spezia. Though the season has just begun, this game could be very telling for their aspirations.

Lazio vs. Inter Milan: Kick-Off Time

Australia: 4:45 AM (Saturday)

Bahamas: 2:45 PM

Bangladesh: 12:45 AM (Saturday)

Barbados: 2:45 PM

Belize: 12:45 PM

Botswana: 8:45 PM

Brazil: 3:45 PM

Brunei: 2:45 AM (Saturday)

Burundi: 8:45 PM

Cameroon: 7:45 PM

Canada: 2:45 PM (EDT)

Eswatini: 8:45 PM

Ethiopia: 9:45 PM

Fiji: 6:45 AM (Saturday)

France: 8:45 PM

Gambia: 6:45 PM

Germany: 8:45 PM

Ghana: 6:45 PM

Guyana: 2:45 PM

India: 12:15 AM (Saturday)

Ireland: 7:45 PM

Italy: 8:45 PM

Jamaica: 1:45 PM

Kenya: 9:45 PM

Lesotho: 8:45 PM

Liberia: 6:45 PM

Malawi: 8:45 PM

Malaysia: 2:45 AM (Saturday)

Malta: 8:45 PM

Mauritius: 10:45 PM

Mexico: 1:45 PM (CDMX)

Namibia: 8:45 PM

Netherlands: 8:45 PM

New Zealand: 6:45 AM (Saturday)

Nigeria: 7:45 PM

Pakistan: 10:45 PM

Papua New Guinea: 4:45 AM (Saturday)

Philippines: 2:45 AM (Saturday)

Portugal: 7:45 PM

Rwanda: 8:45 PM

Sierra Leone: 6:45 PM

Singapore: 2:45 AM (Saturday)

Solomon Islands: 5:45 AM (Saturday)

South Africa: 8:45 PM

South Sudan: 8:45 PM

Spain: 8:45 PM

Sri Lanka: 12:15 AM (Saturday)

Sudan: 8:45 PM

Tanzania: 9:45 PM

Trinidad and Tobago: 2:45 PM

Uganda: 9:45 PM

UK: 7:45 PM

United States: 2:45 PM (ET)

Zambia: 8:45 PM

Zimbabwe: 8:45 PM

Lazio vs. Inter Milan: TV Channel and Live Streaming

Australia: Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN SPORTS 3

Barbados: ESPNPlay Caribbean

Belize: ESPN Norte

Botswana: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Brazil: Star+

Brunei: beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 3 Thailand

Burundi: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3, DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique

Cameroon: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3, DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique

Canada: fuboTV Canada

Ethiopia: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

France: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1, DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique

Germany: DAZN, DAZN2

Ghana: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

India: Voot Select

Ireland: BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport App

Italy: 214 DAZN Zona, DAZN, SKY Go Italia

Jamaica: ESPNPlay Caribbean

Kenya: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Lesotho: SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1, DStv Now

Liberia: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Malawi: SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1, DStv Now

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: GO TV Anywhere, TSN3 Malta

Mauritius: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Mexico: ESPN Mexico, Star+

Namibia: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

New Zealand: beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports

Nigeria: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Philippines: beIN Sports 1 HD, beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Sport TV2, Sport TV Multiscreen

Rwanda: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1

Sierra Leone: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Variety 3, DStv Now, SuperSport GOtv Select 1

Singapore: beIN Sports Singapore, StarHub TV+, beIN Sports Connect Singapore

Solomon Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

South Africa: SuperSport GOtv Select 1, DStv App, MáXimo 360, SuperSport Football

South Sudan: STARZPLAY, DStv Now

Spain: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Sudan: STARZPLAY, SuperSport GOtv Select 1, DStv Now, SuperSport Variety 3

Tanzania: DStv Now, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Trinidad and Tobago: ESPNPlay Caribbean

Uganda: DStv Now, SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1

UK: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1, BT Sport Ultimate

United States: Paramount+

Zambia: SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety 3

Zimbabwe: DStv Now, SuperSport Variety 3, SuperSport GOtv Select 1