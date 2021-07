Barcelona quiere premiar y blindar a Pedri tras una Eurocopa de ensueño

“Lo que ha hecho no se lo he visto hacer ni a Andrés Iniesta”, decía Luis Enrique en una frase que perfectamente podría resumir la explosión de quien seguramente será la principal carta de España en los próximos años. Con solo 18 veranos encima, Barcelona quiere blindar a un Pedri cuyo futuro si bien no es un peligro, tampoco está del todo cerrado ahora mismo.

El de Tenerife fue la mejor noticia de La Roja en una Eurocopa donde sin dudas dejó en claro que ya no es una promesa. La joya del Fútbol Club Barcelona ha recibido elogios de todo el mundo del fútbol por un nivel y mentalidad que no van de la mano con su edad. Sabiendo que solo tiene un año de contrato por delante, Laporta quiere cortar con una de las últimas bombas dejadas por Bartomeu en la ciudad condal.

Si bien es cierto en este momento el club posee una cláusula para renovar su contrato de manera inmediata por dos temporadas más, Laporta desearía armar un nuevo vínculo con el que protegerse a largo plazo de ofertas descomunales por el joven que impresiona a toda Europa en estos momentos.

Alejar a la Premier mediante premios

El propio Fabrizio Romano confirmó la situación en sus redes sociales: “Barcelona quiere que Pedri se quede mucho tiempo, como 'jugador especial'. El contrato actual vence en 2022: el Barça tiene la opción de extenderlo por dos años [se queda al 100%] pero quieren ofrecer a Pedri un contrato nuevo y mejorado una vez que arreglen la situación financiera”.

Que Barcelona pasa por un complicado momento en lo financiero lo sabemos todos. Siguiendo la línea que marca los deseos del club por renovarle, Barcelona buscará con el nuevo contrato de Pedri un acuerdo para que el joven media punta pueda ir mejorando su sueldo (ahora mismo cobra 1.3 millones) a medida que la institución soluciona sus problemas económicos. Si no hay un giro inesperado, el hombre que más ha recordado a Iniesta en el Camp Nou seguirá siendo Culé.

