Cuatro clubes de la Liga Española, tras los pasos de Luis Suárez

A falta de concretarse la tan esperada serie de playoffs por obtener el ascenso a la Liga Española, Luis Suárez se vio forzado a abandonar el Real Zaragoza. El colombiano, en consecuencia y luego de llevar a cabo una temporada más que positiva con los colores de dicho club, se quedará con las ganas de luchar por llevar al elenco español a la máxima categoría del país.

Anunciada su abrupta partida del Zaragoza, el artillero colombiano no dudó siquiera un instante en aplicar un duro descanso al hacer referencia a su situación. "Es una pena increible porque como jugador esto es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros", marcó.

En diálogo con el sitio oficial del conjunto español y a poco de emprender su regreso al Watford, club dueño de su pase, Suárez manifestó: "Se tenía que tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí. Me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado. Para cualquier plantilla estar sin un jugador se siente".

Los 1⃣9⃣ goles de Luis Suárez esta temporada con el #RealZaragoza ⚽#GraciasLuis ������ pic.twitter.com/Cpp9MAeJYc — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 5, 2020

Tasado en unos 15 millones de euros y respaldado con una temporada 2019/2020 más que positiva, Luis logró posicionarse en el radar de varias instituciones de gran importancia de la Liga Española. Según afirmó Mundo Deportivo en las últimas horas, el artillero tendría un extenso puñado de 'novias' tras sus pasos.

El sitio web en cuestión, detallando que el nivel desplegado por parte del oriundo de Colombia despertó el interés de varios elencos de la máxima categoría de España, afirmó que instituciones como Villarreal, Valencia, Atlético Madrid y Getafe estarían interesadas en hacerse con los servicios del atacante en cuestión.

Lee También