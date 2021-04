"En Real Madrid tienen miedo por el arbitraje de hoy ante Chelsea"

El lanzamiento de la frustrada Superliga Europea fue, para muchos, una declaración de guerra de Florentino Pérez para Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA. La intención de armar un torneo paralelo a la Champions League no cayó nada bien en la entidad madre del fútbol europeo, que ya aseguró que tendrá castigos para los clubes fundadores. En Real Madrid parecen estar al tanto.

El primer rumor que se difundió luego de la creación de esa competencia fue que iban a descalificar a los tres equipos fundadores que estaban en las semifinales de Europa y declarar campeón al PSG, aunque fue rápidamente desmentido por las autoridades. Sin embargo, muchos aficionados temen por un arbitraje tendencioso contra el Merengue, cuyo presidente fue quien encabezó el proyecto contra la UEFA.

"Yo he hablado con un jugador esta tarde y me dijo 'hombre, pues miedo al arbitraje claro que tenemos. Después de todo lo que ha caído, ¿como no camos a tener miedo?", reveló Eduardo Inda, reconocido periodista en El Chiringuito, sobre el temor que hay dentro del conjunto blanco.

��♂️"Un JUGADOR del REAL MADRID NO puede tener MIEDO al ARBITRAJE"



‼️"Están a 3 partidos de ganar la DECIMOCUARTA. PUNTO"@javibalboa85 contesta a #INDA en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/NNREuGiAkO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 26, 2021

"¿Cómo no vamos a dudar de la UEFA después del escándalo de Ceferin?, ¿habéis visto el robo a las jugadoras del Barcelona en París?, ¿les parece casualidad que el gran beneficiado haya sido el PSG?", preguntó Josep Pedrerol sobre el duelo femenino, donde a las francesas le cobraron tres penales, y agregó: "Que se preparen en el Real Madrid. Tienen que hacer un partido perfecto, y a lo mejor no es suficiente".

���� “Que se preparen los jugadores del Madrid. Que vayan con cuidado”.



�� El EDITORIAL de @jpedrerol sobre el ARBITRAJE contra el CHELSEA.



�� ¿Crees que se notarán las AMENAZAS DE CEFERIN? #JUGONES pic.twitter.com/YBGEFsDEUP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 26, 2021

Por su parte, a Raphael Varane le consultaron por el tema arbitral y descartó estar preocupado: "Nosotros estamos focalizados en lo que manejamos y controlamos, eso es lo importante. Tenemos que tener nuestra concentración en todo lo que podemos hacer y buscar la mejor manera de ganar el partido y hacer daño al rival. Lo demás no lo controlamos y estamos concentrados en nuestro trabajo".

⚠️ ¿Teme el Real Madrid por el arbitraje de mañana ante el Chelsea tras las amenazas de la UEFA por la Superliga? Responde Varane#UCL pic.twitter.com/U5hvFZQA7R — MARCA (@marca) April 26, 2021

Lee También