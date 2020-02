Este martes, Éric Abidal, director deportivo del Barcelona, dio una entrevista con Sport donde tocó todos los temas. Entre ellos, habló sobre la salida de Ernesto Valverde y tiró: "Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho".

Rápidamente, Lionel Messi le respondió como nunca a quien fue su excompañero en el primer equipo. Para eso, utilizó su cuenta de Instagram, una herramienta que nunca había usado antes.

El Diez y capitán del hoy equipo que dirige Quique Setién aclaró que las palabras de Abidal no son ciertas y le contestó con de todo.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responxsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", escribió.

Nunca antes Messi había usado las redes sociales para desmintir a la directiva azulgrana y menos para dar un mensaje tan fuerte.

Más capitán que nunca el argentino.

+ El mensaje de Messi:

