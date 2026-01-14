Exclusivo Bolavip: ¿Benedetto más cerca de Barcelona SC? Así está el posible fichaje del año de la LigaPro

Darío Benedetto encendió todos los rumores en el fútbol ecuatoriano de un posible fichaje para la temporada 2026. El ex jugador de Boca Juniors sonó para Barcelona SC como reemplazo de Octavio Rivero. El club quiere un nuevo goleador para competir en esta temporada.

Según pudo saber Bolavip, Darío Benedetto ya le habría comunicado a su entorno que Ecuador sería su destino y estaría muy cerca de llegar a Barcelona SC. Restarían varios detalles para que se confirme su llegada a la LigaPro en la temporada 2026.

Todo parece indicar que es un tema económico, puesto que, para esta temporada Barcelona SC quiere reducir su masa salarial para volver a controlar una deuda que ya supera los 50 millones. De ahí que, se vuelve muy complicado pagar un sueldo de 50 mil o más al mes al ‘Pipa’.

Por otro lado, a la hinchada de Barcelona SC también viene preocupando el nivel del goleador. El futbolista anotó su último gol en el 2024 y esto es un dato de alarma para un equipo que perdió a Octavio Rivero, que cerró el 2025 marcando 14 goles y siendo una figura de Ecuador.

Benedetto fue uno de los mejores jugadores de Boca Juniors hace varios años. (Foto: GettyImages)

Desde Ecuador también surge la información de que actualmente, Darío Benedetto y Barcelona SC están trabajando en un acuerdo para cerrar el fichaje. El equipo del Astillero ya comenzó sus trabajos de pretemporada pensando en el curso 2026.

Las estadísticas de Darío Benedetto en 2025

En la temporada 2025 entre Olimpia y Newell’s, Darío Benedetto, jugó un total de 29 partidos en la temporada anterior. Dando 3 asistencias y no marcando goles, es más para encontrar su último gol, hay que ir hasta 2024. El último año apenas sumó 1.505 minutos.

¿Cuántos años tiene Darío Benedetto?

Darío Benedetto cumplirá 36 años en el próximo mes de mayo. De ahí que, solo estén trabajando en un préstamo de una temporada para el delantero argentino que viene de una importante irregularidad. No obstante, sería el fichaje del año para la LigaPro.

