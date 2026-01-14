Manchester City teme perder a una de sus máximas estrellas por la salida de Pep Guardiola

La llegada del 2026 reubicó el tema de la estancia de Pep Guardiola entre las prioridades de la dirigencia del Manchester City. Es que temporada tras otra se pone en duda su continuidad en la institución en la que ya acumula 9 años y medio (más de lo que dirigió al Bayern Munich y al FC Barcelona juntos).

De momento, su contrato está firmado hasta mediados del 2027, por lo que en el verano próximo ya se tendrían que sentar para conversar sobre el futuro, porque de lo contrario, pasadas unas semanas más, el estratega será libre de negociar con cualquier otro club y lo más probable es que ofertas no le falten, por lo que lo mejor para los citizens sería resolver esta cuestión cuanto antes.

Pero además, en el club británico tienen muy en claro que una salida de Pep Guardiola también podría significar el éxodo de algunas de sus figuras. Como por ejemplo, Rodri Hernández. Al mediocampista, al igual que el entrenador, se le vence su lazo con el Manchester City una vez culminada la temporada 2026/2027.

Y al respecto, medios de comunicación de España como el diario Marca, señalan que si llega con su futuro en el aire al mes de agosto de este año, es posible que el Real Madrid (que nunca pudo encontrar un reemplazante para Toni Kroos) se empiece a mover, otra vez, para capturarlo. Claro, el plan sería que termine su vínculo con el City Group y que llegue a la Casa Blanca como agente libre, tal como sucedió con, por ejemplo, Kylian Mbappé.

En ese mismo sentido, en el Manchester City son conscientes de que la continuidad que empezó a tener Rodri en el inicio del 2026 (luego de lo que fue su larga recuperación de la rotura de ligamentos y algunos contratiempos musculares), despertará el apetito de otros gigantes de Europa por tentar al jugador de la Selección de España.

Rodri Hernández se recupera para volver a ser clave en la Selección de España

El inicio del 2026 tiene como objetivo para Rodri Hernández estabilizarse en lo físico y recuperar el ritmo futbolístico que perdió con las lesiones, todo en función de primero llegar a la Finalissima que jugará con la Selección de España frente a Argentina y volver a mostrarse elegible para Luis de La Fuente de cara a lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

