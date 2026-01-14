Ni Klopp ni interinato: el verdadero contrato de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa ya trabaja como nuevo entrenador del Real Madrid. Lo hace después de una salida de Xabi Alonso marcada por los roces con el vestuario y en medio de un montón de preguntas sobre el contrato del nuevo estratega del conjunto merengue. A diferencia de lo que podría pensarse y de todos los rumores que apuntaban a la figura de Jürgen Klopp, la realidad es que el ex lateral por derecha no es ni mucho menos un DT interino. Firma más allá de junio.

Las informaciones vienen concretamente gracias a Diario MARCA. En el portal español se reconoce que Álvaro Arbeloa firmó un nuevo contrato con Real Madrid y donde éste le entrega los poderes del primer equipo del conjunto blanco más allá de junio en caso de que se cumplan los objetivos impactados. Diferente será el escenario en caso de que la crisis de resultados y títulos se mantenga más allá de la previa de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

“¿Técnico interino? Llevo 20 años en esta casa y estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera que esté. Es mi casa, así lo siento y así lo será siempre”, comentaba el ex lateral por derecha de Real Madrid y la selección española en su primera rueda de prensa. Llega para reemplazar a un amigo a nivel personal como lo es Xabi Alonso e igualmente para intentar devolver algo de calma a una plantilla en deuda con su afición desde hace más de 12 meses.

Las informaciones de MARCA llegan en un contexto donde incluso se llegó a rumorear con la posibilidad de que Klopp tomase las riendas del equipo a mediados de año. No es ni mucho menos la primera vez que el ex entrenador del Liverpool aparece en este tipo de quiniela. La realidad pasa por entender que cuenta con un contrato en Red Bull con una cláusula de rescisión cercana a los 15 millones de euros y que su filosofía en cuanto a sus últimos trabajos se refiere por la Premier League, distan y de qué manera de las prácticas que tiene la directiva merengue. Arbeloa es el elegido y apuntado por una entidad que ya piensa en el encuentro frente al Albacete de esta noche por Copa del Rey.

Arbeloa no solo entrenará a Real Madrid hasta junio: GETTY

Como mínimo y hasta el mes de junio, Real Madrid tiene nuevo entrenador. En caso de que Arbeloa mejore los resultados de Xabi Alonso y logre arañar alguno de los tres títulos que quedan por delante, todo hace indicar que continuará al frente del banquillo del estadio Santiago Bernabéu. Quedan descartados de momento todos los entrenadores que se encontraban libres e igualmente el panorama en el que podía quedar el fútbol europeo después de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Klopp se auto descarta para dirigir a Real Madrid

“Esto no va conmigo…Es una señal de que no todo está al cien por cien bien allí si Xabi Alonso, que demostró durante más de dos años en Leverkusen qué talento tan extraordinario es como entrenador, tiene que dejar el Real Madrid solo seis meses después”, palabras del ex entrenador del Liverpool alrededor de todo lo ocurrido alrededor de su nombre en estas horas. En Sky negó por todo lo alto tener en su cabeza a corto plazo abandonar la directiva de Red Bull.

Klopp no se ve de momento llegando al Real Madrid: GETTY

Incluso Klopp no dudó en hablar de una situación difícil de cambiar para quien tome las riendas del Real Madrid. La cultura de la entidad a lo largo de los últimos años y el ciclo glorioso de la última década serán algunos de los principales rivales a vencer para quien sea el encargado de comandar a los Vinicius o Kylian Mbappé: “Si tomas el relevo de un entrenador legendario como Carlo Ancelotti, que tenía una forma muy clara de dirigir a su equipo, es muy difícil llegar y cambiar las cosas. Eso es lo que provocó que la situación fuera demasiado complicada para Xabi Alonso. De verdad que lo siento por él, porque me parece un gran entrenador”.

Datos claves

