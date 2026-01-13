Iba a ser el heredero de Luis Suárez en Inter Miami y ahora competirá con Messi en la MLS

La MLS se sigue moviendo de cara a una temporada donde tanto Lionel Messi como todo Inter Miami estrenan el título de campeón. No son pocas las franquicias que realizan movimientos para potenciar sus plantillas mientras por La Florida, David Beckham continúa cerrando incorporaciones de peso. Un viejo heredero de Luis Suárez al sur de los Estados Unidos de Norteamérica finalmente será rival de uruguayo y argentino desde el mes de febrero.

San Jose Earthquakes cierra el fichaje de Timo Werner. El delantero alemán de apenas 29 años abandona el fútbol europeo para unirse a la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante los últimos meses sonó como el heredero de Luis Suárez en caso de que el uruguayo no renovase su contrato en Miami. Finalmente la operación no se llevó a cabo y será el conjunto del centro del país quien se quedará con sus servicios.

Hablamos de una transferencia donde Leipzig ni mucho menos verá con malos ojos su salida. En lo que vamos de temporada Timo Werner apenas ha disputado tres partidos oficiales con el equipo en el que despuntó por todo lo alto. Durante su primer ciclo entre 2016 y 2020 anotó un total de 87 goles que le valieron incluso para unirse a un Chelsea donde 12 meses más tarde, terminaría siendo campeón de la UEFA Champions League. En su segunda campaña en la Premier League, ni mucho menos dio los resultados esperados y una cesión fallida Tottenham terminó con su retorno al equipo de Red Bull.

Hablamos igualmente de un delantero habitual en las convocatorias de la selección alemana en el último tiempo. Desde su debut el pasado 22 de marzo de 2017, Timo Werner ha disputado un total de 57 partidos con 24 goles incluidos para una nación en decadencia en cuanto a las participaciones en torneos internacionales se refiere. Hizo parte de la eliminación en las fases de grupos del gran torneo de la FIFA en 2018 y de momento no existen mayores esperanzas de verle en la edición del año 2026.

Timo Werner, nuevo rival de Messi en la MLS: GETTY

Se trata de un nuevo fichaje de peso por parte de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica y para competir con Inter Miami en una temporada donde el equipo de Javier Mascherano es el máximo candidato. Tras sonar para ser el heredero de Luis Suárez al sur del país, Warner se une a una de las franquicias que más dinero ha invertido en lo que vamos del mercado de fichajes de la MLS.

Otros posibles fichajes de la MLS en este mercado

James Rodríguezs seguramente es el primer nombre que se nos viene a la cabeza de todos esos futbolistas que todavía se encuentran a la espera de poder firmar por alguna de las franquicias de Estados Unidos. El cafetero no tiene minutos desde el pasado mes de noviembre y se la ha relacionado en varias ocasiones con Columbus Crew. Incluso y durante algunas semanas, se soñó con verle junto a Messi en la ciudad de Miami.

Además del cafetero, por la MLS sueñan incluso sueñan con realizar el tercer mayor fichaje de su historia en cuanto a movimiento de dinero se refiere. Josh Sargent podría abandonar Norwich de la segunda división de Inglaterra para unirse a Toronto por montos que pueden superar los 18 millones de euros. El soccer de los Estados Unidos de Norteamérica se sigue moviendo alrededor de una temporada donde la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA pondrá más que nunca los ojos en el torneo.

