Mientras Simeone lleva 14 años consecutivos en Atlético Madrid, Real Madrid llega a su técnico número 8 en el mismo lapso

El argentino Diego Pablo Simeone es sinónimo de vigencia en un fútbol donde cada vez se tiene menos paciencia. También de uno donde los resultados mandan por encima de las formas en gran parte de las entidades. Con la salida de Xabi Alonso en Real Madrid y la posterior llegada de Álvaro Arbeloa, son 7 los diferentes entrenadores a los cuales ha tenido que medirse el Cholo en su paso por Atlético de Madrid. Todo empezaba allá por el año 2011.

Concretamente, el 23 de diciembre de dicho año un Atlético de Madrid en crisis y en zona de descenso asumía la llegada de Diego Pablo Simeone. El resto es historia en cuanto a títulos y grandes conquistas se refiere tanto dentro como fuera del césped. Diferente era el escenario por una Casa Blanca de fútbol donde por entonces José Mourinho se acercaba a la mitad de su ciclo de Bernabéu. Fue el primer entrenador al cual tuvo que medirse el Cholo en los derbis de la capital.

En verano de 2013 llegaría un viejo conocido como lo es Carlo Ancelotti. También el verdugo a gran escala que tuvo que sufrir Diego Pablo Simeone en aquella definición de Lisboa donde la UEFA Champions League pasó en segundos de vestir rojiblanco a volver a manos de los merengues. En 2015 y tras un año en blanco, dejaría la entidad por primera vez. Volvería en el año 2021 en un ciclo que terminaría 8 meses atrás para que llegase Alonso.

La marcha de Carletto en el verano del 2015 fue reemplazada durante menos de seis meses por parte de Rafa Benítez. Un entrenador que ni mucho menos pudo cuajar con el vestuario tal y como le ocurrió a Xabi Alonso. El español serviría como puente para una de las eras más doradas en la historia del Real Madrid. Nuevamente Diego Pablo Simeone lo sufría en finales de la Copa de Europa cuando Zinedine Zidane le quitaba el título en Milán a punta de penaltis. Hasta 2018 fueron los dos entrenadores participantes de los derbis de la capital española. Julen Lopetegui al igual que Benítez, no aguantaría más de seis meses después.

Allá por el 2019 le tocaba el turno al argentino Santiago Solari. Un ciclo de tres meses marcado por la inestabilidad del proyecto e igualmente por los primeros compases de la era post Cristiano Ronaldo. Volvería Zidane para terminar esa temporada y para ser el rival del Cholo hasta el año 2021. Tras ello, como comentamos líneas atrás, volvería a Carlo Ancelotti y por último se daría el ciclo de un Xabi Alonso que tras un derbi donde cayó por 5 a 2 frente al equipo rojiblanco, no puedo siquiera sobrevivir al mes número 7 de la temporada. Álvaro Arbeloa será el octavo entrenador en ponerse al frente de un vestuario que volverá a medirse con Atlético de Madrid el próximo 22 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.

Los números de Xabi Alonso en Real Madrid

Apenas 34 partidos duró el sueño de empezar una nueva era dorada. Durante dichos compromisos Xabi Alonso se erigió como ganador en 24 ocasiones. Apenas perdió 6 encuentros oficiales y empataría otros 4. Todo ello para no conseguir títulos en una carrera de 72 goles a favor y 38 en contra. Las 10 porterías a cero de su ciclo se dieron durante los primeros 93 días de este.

El entrenador vasco se va como el segundo clasificado de LaLiga y con 4 de 6 victorias posibles en Champions. La derrota en la final de la Supercopa de España frente a Barcelona le líquida en un ciclo que tras la goleada recibida a manos del Paris Saint Germain en las semifinales de la Copa Mundial de clubes de la FIFA, dejaba en claro que se necesitaban muchos retoques para poder vencer. Arbeloa es el nuevo rey.

