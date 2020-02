Hirving Lozano llegó a Nápoli como una estrella siendo el fichaje más caro de su historia. Sin embargo, poco tiempo después su presente es más que preocupante.

En el último encuentro de su equipo ante Barcelona por Octavos de Final de la Champions League, el mexicano ni siquiera fue convocado y claro está que no tiene lugar en el equipo.

Gennaro Gattuso, ante esta situación, declaró en conferencia de prensa: "Hablé con Lozano, ¿puede jugar afuera, pero puede garantizarme una fase defensiva? ¿O pongo a él o al equipo en dificultades? Creo que sí, a nivel de empresa (club) no me está yendo bien, pero pongo jugadores funcionales y tengo que explicárselo. Me duele ver a Lozano en las gradas, pero tengo que tomar decisiones, entonces todos tendrán que estar preparados".

"Sé que tengo jugadores importantes a mi disposición, pero elijo a los funcionales. Lozano y Meret son muy fuertes, pero en cuanto a cómo quiero jugar hablé con Lozano", explicó el entrenador.

Luego de esto, el DT confirmó la lista de concentrados para jugar ante Torino este sábado desde las 13:45hs y, efectivamente, esta vez incluyó al Chucky.

