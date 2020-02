Si bien la faceta más conocida de Pep Guardiola es la vinculada a su etapa como director técnico, el español también dejó buenas sensaciones en lo que fue su carrera como futbolista profesional.

Habiendo defendido durante más de una década la camiseta del Barcelona, el ex futbolista redondeó un ciclo exitoso sobre el verde césped de los campos de juego con varios títulos nacionales e internacionales.



En diálogo con DJ Mario, el hoy en día entrenador del Manchester City recordó con cierto humor sus épocas como futbolista y el estilo de juego que lo caracterizó en dicha etapa.

Sin encontrar siquiera una virtud, el director técnico resumió de forma negativa todas sus caracteristicas. "Era centrocampista, lentote, no tenía tiro, no tenía dribbling, juego aéreo pobre, no era rápido", indicó.

Analizando el fútbol de hoy en día y comparándolo con lo que fue su etapa como futbolista, Guardiola, sin siquiera dudarlo, aseguró que no tendría una mínima chance de practicar de forma profesional dicho deporte.

"A veces me veo algún partido de mi época y pienso que ahora no jugaría", indicó el entrenador de Los Cityzens con mucha honestidad de por medio.

Lee También