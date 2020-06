Insólito: Héctor Herrera es usado en la campaña presidencial del Porto

Las jugadas políticas suelen llegar de los lugares muchas veces menos pensados. Es normal, los candidatos suelen apuntar a los defectos de los rivales de turno, para ganar la opinión pública. En definitiva, eso hará la diferencia para ganar las elecciones, cualquier sea el puesto al que se quiera llegar.

Hasta la fecha, se sabía que Héctor Herrera no había llegado a un acuerdo con la dirigencia del Porto para la renovación de su contrato, lo que terminó con el mediocampista mexicano en las filas del Atlético Madrid, llegando como jugador libre. Ahora, el presidente acusó gravemente al futbolista de pedir demasiado.

"Dos años intentamos renovarlo, pero pidió 6,2 millones de euros y 3 millones netos. No podíamos alcanzar ese nivel salarial. Tratamos de bajarlo, pero no pudimos. Tampoco venderlo porque nadie estaba interesado en él en esa etapa. Así que tuvimos que elegir entre darle juego o los 6,2 millones, lo cual no era práctico", reveló Pinto da Costa, actual mandamás.

Ahora bien, ¿por qué tuvo que difamar al jugador mexicano? Justamente, por una jugada política de José Fernando Río, actual opositor en las campañas presidenciales, quien acusó a da Costa de la pérdida económica que provocó el dejar ir libre a Herrera.

Lo cierto es que, al momento de irse, el mexicano tenía un valor de 22 millones de euros, el doble de los 11 millones invertidos a Pachuca, por lo que sin dudas que los Dragones perdieron dinero al no producirse una transferencia.

