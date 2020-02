Mil y una opinión se han dicho sobre la difícil situación que atraviesa James Rodríguez luego de jugar poco y nada en el Real Madrid y de estar en duda, para la opinión pública, su titularidad en la Selección Colombia.

En esta ocasión fue la periodista colombo-española, Salud Hernández, quien como hincha del Real Madrid dio su opinión acerca del presente que vive el mediocampista colombiano y fue clara al decir que será difícil volver a ver a James brillar con la camiseta Merengue porque se dejó deslumbrar por la “rumba madrileña”.

Hernández le concedió una entrevista al comediante ‘Juanpis González’ y frente al comentario del humorista que Cristiano Ronaldo fue el que influenció al colombiano a rumbear en la capital española, esto contestó:

“No, no, no. Es que ese es el error. Cristiano no rumbea. Es James. Acabó en la rumba, luego aquella vez que se decía que llegó tarde a un entrenamiento, y entonces lo cogieron a 200 km/h por una vía de Madrid, que es como decir aquí por la [carrera] 30… eso lo que le complicó la vida a James”.

La periodista no dudo en dictar sentencia y declaró que “(James) Ya no se va a recuperar. Si él quiere jugar al fútbol tiene que irse. Yo comprendo que estar en el Madrid pues ganas bien, pero debe ser frustrante para él que nunca juega, y es un buen jugador; pero no va a jugar”.

Lee También