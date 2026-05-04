Este martes 5 de mayo el Atlético de Madrid estará visitando al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League 2025/2026, luego de lo que fue el 1 a 1 en la ida en el Estadio Metropolitano, gracias a los goles anotados por Viktor Gyokeres y Julián Alvarez (ambos desde el punto del penal).

Por lo que el resultado está totalmente abierto para el segundo partido de la serie que busca definir uno de los cupos para la final del certamen que está pautada para el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de la ciudad de Budapest, Hungría (la otra plaza la ocupará el París Saint-Germain o el Bayern Munich).

Al respecto de este encuentro en la capital inglesa, el Arsenal no podría contar con tres de sus jugadores más importantes: Martin Ødegaard, Kai Havertz, y Jurriën Timber. Los tres arrastran diferentes complicaciones físicas que provocaron que no pudieran decir presente este lunes en el último entrenamiento previo al duelo con el Atlético de Madrid.

El noruego, que jugó en el Metropolitano y fue reemplazado a los 58 minutos, no pudo aparecer ante el Fulham este sábado por una molestia muscular. El alemán el pasado 25 de abril frente al Newcastle sufrió una dolencia de la cual aún no se recuperó. En tanto que el neerlandés todavía no supera el esguince de tobillo que le hizo perderse los 10 compromisos más recientes del Arsenal.

Las tres preocupaciones del Atlético de Madrid para enfrentar al Arsenal

Por el lado del Atlético de Madrid también hay tres grandes dudas, pero aparentemente presentan mayores chances para decir presente. La que más preocupa es la de Julián Alvarez, quien debió dejar el campo de juego en el complemento de la primera semifinal a causa de un esguince de tobillo de grado 1. Viajó igual con el resto del equipo y se cree que hará un esfuerzo para estar este martes desde las 21:00 horas CET.

Los otros dos son casos similares. Por un lado Giuliano Simeone y por el otro Alexander Sorloth. Presentaron distintos contratiempos musculares, motivo por el que el Cholo Simeone (al igual que hizo con la Araña) decidió que descansaran contra el Valencia el último fin de semana, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 34 de LaLiga.

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En síntesis