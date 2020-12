Qué canal transmite Parma vs. Juventus por la Serie A

EN VIVO y EN DIRECTO por Rai Italia, Fanatiz y ESPN, Cristiano Ronaldo y su Juventus visitan HOY a Parma, por la fecha 13 de la Serie A. El escenario será el Estadio Ennio Tardini.

El equipo local viene de igualar 0-0 con Cagliari y quedó con solo 11 puntos en la tabla de la Serie A, en el puesto 14º.

Su figura, Cristiano Ronaldo, entró en el Once Ideal de la FIFA , en los Premios The Best que se entregaron esta semana.